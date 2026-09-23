RUBIO NAJAVIO MOGUĆNOST POSETE SRBIJI: SAD intenzivno rade na produbljivanju veza sa Beogradom
AMERIČKI državni sekretar Marko Rubio izjavio je za The Pavlovic Today da se nada da će uskoro posetiti Srbiju, dodajući da administracija američkog predsednika Donalda Trampa radi na produbljivanju odnosa između Vašingtona i Beograda.
- Nadam se da ću imati priliku da posetimo zemlju - rekao je Rubio za The Pavlovic Today u Njujorku, odgovarajući na pitanje o ulozi Srbije koja se razvija kao američkog strateškog partnera i o tome kako administracija namerava da produbi te odnose.
Mogućnost posete dolazi u trenutku šireg nastojanja Vašingtona da ojača veze sa Beogradom, proces za koji je Rubio rekao da je već u toku.
- Preduzeli smo korake u ovoj administraciji da ostvarimo bližu komunikaciju. Znam da su nam već pojedinci iz Stejt departmenta i drugih državnih agencija posetili tu zemlju. Nadam se da ću i ja imati priliku da je posetim - dodao je on.
Napomenuo je da, iako je Srbija "upletena u pojedina pitanja koja su potencijalno problematična i eksplozivna" i predmet međunarodnog interesovanja, Trampova administracija ostaje posvećena produbljivanju odnosa.
- To je strateško partnerstvo koje bismo želeli da produbimo i nameravamo to da učinimo dok upravljamo nekim potencijalnim problemima koji bi mogli da se pojave - potvrdio je Rubio.
Stejt department je prošle nedelje izjavio eksluzivno za The Pavlovic Today da su u toku pripreme za "snažan američki nastup na EKSPO 2027 u Beogradu".
- Veoma smo uzbuđeni što ćemo učestvovati na Ekspou 2027 u Beogradu sledeće godine i sigurni smo da će američki paviljon biti velika atrakcija za sve posetioce Ekspoa koji žele da saznaju više o američkom sportu i muzici, kao i o američkim inovacijama, poslovnim uspesima i mogućnostima za saradnju - izjavio je zvaničnik Stejt departmenta.
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