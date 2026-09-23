Hapšenja i istraga

UHAPŠEN BIVŠI GRADONAČELNIK SMEDEREVA

В. Н.

23. 09. 2026. u 13:05

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

U SMEDEREVU je uhapšen bivši gradonačelnik tog grada Predrag Umičević.

УХАПШЕН БИВШИ ГРАДОНАЧЕЛНИК СМЕДЕРЕВА

Foto: Depositphotos/pryzmat

On je osumnjičen za nedozvoljeno unošenje, prerađivanje i skladištenje opasnih materija.

Određeno mu je zadržavanje.

Danas će biti saslušan u Osnovnom javnom tužilaštvu.

Restoran Miya Galerija

Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30

ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Igraj 7 dana besplatno Bet Boost
Bet Builder Gledaj i kladi se
Early payout +1 Zamena +
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Edukativna radionica „Zdrava hrana svakog dana“ i u novoj školskoj godini

Edukativna radionica „Zdrava hrana svakog dana“ i u novoj školskoj godini