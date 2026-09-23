NEZAPAMĆEN ŠAMAR LAŽNOJ DRŽAVI KOSOVO! Kuknjava iz Sarajeva čuje se do Prištine
Neviđeni potres i apsolutno rasulo na sportskoj sceni lažne države Kosovo!
Iako su tamošnji mediji i čelnici tzv. fudbalskog saveza mecima bombastično najavljivali da će supertalentovani as Bajerna Arijon Ibrahimović obući njihov dres, doživeli su brutalan šamar koji će dugo brisati. Mladi vezista je jednim potezom definitivno odjavio Prištinu i stavio tačku na sve iluzije Albanaca!
Na društvenim mrežama je isplivala fotografija sa treninga mlade reprezentacije Nemačke koja je izazvala opštu kuknjavu u regionu. Na njoj se jasno vidi kako Ibrahimović sa ponosom nosi opremu moćnih "Pancera", birajući ozbiljan sistem umesto haosa koji vlada u južnoj srpskoj pokrajini.
A tamo je situacija došla do tačke ključanja! Kako se saznaje, u svlačionici lažne države vlada nezapamćen bojkot i raskol. Kapiten Amir Rahmani i grupa ključnih fudbalera nalaze se u kliču opšteg rasula. Igrači masovno odbijaju da igraju zbog loše atmosfere, nesposobnosti rukovodstva i činjenice da ih najveći talenti iz dijaspore redom precrtavaju i ismevaju njihove ponude. Ovaj Ibrahimovićev potez zapečatio je sudbinu tamošnjeg fudbala koji preživljava najteže dane.
Da stvar bude još gora po komšiluku, identičan jad i čemer zadesio je i Bosnu i Hercegovinu. Na istoj fotografiji sa Ibrahimovićem pozira i Dženan Pejčinović, napadač oko koga su u Sarajevu pleli mitove i najavljivali ga kao novog Džeka. Nemci su izgleda rešili da očiste sve što vredi na Balkanu – i Pejčinović i Ibrahimović su deo surovog DFB sistema, dok su Sarajevo i Priština ostali praznih rukava, uplakani i nemoćni pred silom iz Berlina!
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