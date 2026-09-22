LAVROV RASKRINKAO ZAPAD: Informativni rat protiv Rusije počeo je mnogo pre Specijalne vojne operacije

OBIMAN informativni rat protiv Rusije počeo je mnogo pre Specijalne vojne operacije ruskih snaga u Ukrajini, rekao je Lavrov.

Foto: Tatyana Makeyeva/Pool Photo via AP

- Informativni rat protiv nas pokrenut je mnogo ranije, odmah nakon što je Vladimir Putin došao početkom 2000-tih na čelo Rusije i kada je zemlja počela da se oslobađa neokolonijalnih formi saradnje sa Zapadom i počela da vodi samostalnu politiku - da se vraća svojim tradicijama, korenima. Upravo su tada počeli da obuzdavaju Rusiju - rekao je Lavrov na četvrtom Međunarodnom forumu „Dijalog o lažnim vestima“.

Ta politika obuzdavanja prerasla je danas u to da je protiv nas uvedeno više od 30.000 sankcija, rekordan broj u odnosu na bilo koju drugu zemlju u svetu, dodao je ministar.

O „ruskim dronovima“ u Evropi

Šef ruske diplomatije je rekao i da zapadni mediji, u okviru medijskog rata, bez ikakvih dokaza prebacuju „krivicu“ na Rusiju za pojavu nekakvih dronova u Evropi.

- Sada je u zapadnim medijima postala moderna tema ruskih dronova koji se navodno pojavljuju čas ovde, čas onde u Evropi, napadaju neke objekte tih država. Ali, svaki put se ispostavi da ili to uopšte nije bio dron, ili je bio dron ali ukrajinski ili dron za koji se teško može reći da pripada Rusiji - naveo je on.

Slučaj Skripalj

Lavrov je podsetio i na „slučaj Skripalj“, navodeći da Rusija ni do dan danas nije dobila odgovor Londona o incidentu u Solsberiju kada je Rusija optužena za trovanje članova porodice Skripalj.

- Kada je reči o konkretnim provokacijama u informacionom prostoru, pre osam godina u engleskom gradiću Solsberiju iznete su tvrdnje da su Skripaljevi – sam Sergej Skripalj i njegova ćerka – otrovani od strane ruske obaveštajne službe. Mi do danas nismo dobili odgovor na brojne zvanične zahteve koje su naš Istražni komitet i Generalno tužilaštvo uputili svojim britanskim kolegama – zahteve koji su se pozivali na zajedničke pravne obaveze proistekle iz raznih konvencija, a kojima se tražila informacija o tome gde se ti ruski državljani nalaze. Ukratko, izostao je bilo kakav odgovor. Faktički, najjednostavnije rečeno, London je naše državljane uzeo za taoce - istakao je ministar.

On je dodao da se slučaj Alekseja Navaljnog odvijao na sličan način.

Bivši oficir Glavne obaveštajne uprave Ukrajine, Skripalj, ranije osuđen za izdaju u Rusiji, i njegova ćerka Julija otrovani su 4. marta 2018. godine u Solsberiju, što je izazvalo međunarodni skandal. London veruje da je ruska država umešana u trovanje Skripaljovih pomoću supstance A234, što je Moskva kategorično odbacila.

Buča

Odlazeći generalni sekretar UN Antonio Gutereš daje kontradiktorne izjave u vezi sa događajima u Buči.

- Čas govori da ima podatke o žrtvama, njihovim imenima ali da ne može da ih objavi, jer su poverljive prirode, a tu su i neka interna pravila Sekretarijata - a niko nam ništa o njima nije rekao, čas tvrdi da takvu informaciju nema. Takođe navodi zahteve rođaka žrtava da se informacije ne otkrivaju – a imena samih rođaka nisu nikome poznata. To je zapanjujuća činjenica - istakao je Lavrov.

(Sputnjik)

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