"GOVORI O EVROPSKIM VREDNOSTIMA, A HRVATSKA REHABILITUJE USTAŠTVO" Linta brutalno odgovorio Plenkoviću

PREDSEDNIK Saveza Srba iz regiona Miodrag Linta ocenio je danas da je "skandalozan" nastup hrvatskog premijera Andreja Plenkovića pred Generalnom skupštinom Ujedinjenih nacija u Njujorku još jedan primer pokušaja da se napadima na Srbiju skrene pažnja sa sopstvene fašističke i zločinačke prošlosti, saopštio je danas Savez Srba iz regiona.

Foto: Tanjug/Jadranka Ilić

- Plenković govori o evropskim vrednostima, međunarodnom pravu i demokratiji, a istovremeno u Hrvatskoj se rehabilituje ustaška simbolika i nasleđe genocidne Nezavisne Države Hrvatske- naveo je Linta.

Istakao je da posebno zabrinjava činjenica da je Savet za suočavanje hrvatske Vlade 2018. godine omogućio upotrebu ustaškog pozdrava "Za dom spremni" u određenim prilikama.

Podsetio je i da je Visoki prekršajni sud Hrvatske 2020. godine potvrdio, kako je kazao, sramnu oslobađajuću presudu pevaču Marku Perkoviću Tompsonu koji, se odnosio na uzvikivanje "Za dom spremni" prilikom izvođenja profašističke pesme "Bojna Čavoglave" na koncertima pred desetinama i stotinama hiljada njegovih obožavalaca.

Linta je dodao da hrvatska vlast komemoracijom na zagrebačkom groblju Mirogoj svake godine sredinom maja nastavlja sa politikom rehabilitacije genocidne NDH i ustaškog režima.

- Hrvatska zvanično izražava žalost zbog propasti NDH od 1996. godine kada je Hrvatski sabor izglasao dopunu zakona o praznicima kojim se 15. maj obeležava kao Dan sećanja na hrvatske žrtve u borbi za slobodu i nezavisnost. U pitanju je dan kada su 1945. godine predstavnici nacističke NDH potpisali kapitulaciju u dvorcu pored Blajburga i to sedam dana nakon zvaničnog završetka Drugog svetskog rata u Evropi - rekao je Linta.

Ocenio je kao vrhunsko licemerje da Plenković pred najvažnijom svetskom organizacijom govori o vladavini prava i civilizacijskim vrednostima, a da istovremeno njegova vlada nije spremna da napravi jasan i nedvosmislen otklon od svakog oblika rehabilitacije ustaštva i ustaške simbolike.

- Posebno je nedopustivo da se u Hrvatskoj održavaju masovni skupovi i koncerti na kojima se koristi ustaška simbolika i uzvikuje ustaški pozdrav, dok se istovremeno Srbija predstavlja kao glavni problem u regionu. Pomirenje jeste moguće kada se Hrvatska suoči sa svojom genocidnom i zločinačkom prošlošću i postane moderna država u kojoj se u praksi poštuju evropske vrednosti - rekao je Linta.

Dodao je da to, između ostalog, podrazumeva priznavanje i osudu genocida nad Srbima u NDH, prekid sa rehabilitacijom ustaškog režima, dosledno sankcionisanje upotrebe ustaških simbola, pozdrava i negiranja logora smrti Jasenovac i drugih, zabrana koncerata vodećeg hrvatskog fašiste pevača Marka Perkovića Tompsona na kojima se rehabilituje ustaštvo, NDH i širi mržnja i netrpeljivost i prekid sa proslavom zločinačke akcije "Oluja" kada se veliča etničko čišćenje Srba i negiraju masovni zločini nad srpskim civilima.

Plenković je, kako su preneli mediji, na Generalnoj skupštini UN govorio o sahrani generala Ratka Mladića i oštro kritikovao Srbiju, ocenjujući da je "učestvovanje predstavnika države i javno odobravanje koje je pratilo ceremoniju u suprotnosti sa vrednostima EU kojoj Srbija želi da pristupi".

(Tanjug)