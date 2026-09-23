DEKLASIRALI SRBIJU A ONDA.... Pala je i Belgija, "zmajčeki" na korak od finala EP
Posle tri srebra i bronze, da li je došlo vreme za zlato?
Muška odbojkaška reprezentacija Slovenije plasirala se u polufinale Evropskog prvenstva, pošto je danas u Torinu u četvrtfinalu pobedila selekciju Belgije rezultatom 3:1 (25:22, 25:22, 20:25, 25:13).
Najefikasniji u reprezentaciji Slovenije bio je Rok Možič sa 18 poena. Nik Mujanovič je zabeležio 14 poena, a Klemen Čebulj 12.
U selekciji Belgije istakao se Fere Regers sa 23 poena, dok je Bazil Dermo postigao 13.
Slovenija će u polufinalu Evropskog prvenstva igrati protiv Poljske, koja je u utorak savladala Nemačku sa 3:0.
Odbojkaši Italije i Finske igraće večeras od 21 sat u poslednjem četvrtfinalu, a pobednik tog duela sastaće se u polufinalu sa Francuskom.
Polufinalne utakmice igraće se u subotu u Milanu, a finale i meč za treće mesto u nedelju.
Odbojkaši Slovenije do sada su u istoriji osvojili tri srebra na evropskim prvenstvima i jednu bronzu a sada pod selektorskom palicom Italijana Fabija Solija imaju priliku da se bore za novu medalju.
Restoran Miya Galerija
Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO
Preporučujemo
Vladimir Vanja Grbić hitno primljen u bolnicu!
23. 09. 2026. u 13:32
Posle dobre, zvezdaši dobili i lošu vest: Navaro objavio ko ne igra protiv Žalgirisa!
23. 09. 2026. u 13:31
NATO upozorava: Putin postaje sve neoprezniji i spremniji da prihvati rizik
2026-09-23 12:17:00
Na aukciji luksuz od 11 miliona evra: Prodaje se zaplenjeni avion kralja kocke
2026-09-22 14:47:00
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Dimitris Janakopulos otkrio: Navijač sam Partizana! Znao sam da će se Željko vratiti u Panatinaikos...
Prvi čovek Panatinaikosa, Dimitris Janakopulos, dao je opširan intervju za Mozzart sport i otkrio mnoge zanimljivosti.
18. 09. 2026. u 09:07
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
Najotrovnija zmija Evrope snimljena na grani u srpskom selu (Video, foto)
ŠARPLANINSKI poskok (Vipera ammodutes), najotrovnija i najopasnija zmija Evrope, uslikana je i usnimljena u selu Gotovuša) na grani drveta. Prepoznatljiv je po malom rogu na vrhu glave, po kome je i dobio ime, navodi stranica borzanionline, koja je i prenela snimak.
22. 09. 2026. u 10:30
Komentari (0)