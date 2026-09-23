DEKLASIRALI SRBIJU A ONDA.... Pala je i Belgija, "zmajčeki" na korak od finala EP

Posle tri srebra i bronze, da li je došlo vreme za zlato?

Foto: CEV

Muška odbojkaška reprezentacija Slovenije plasirala se u polufinale Evropskog prvenstva, pošto je danas u Torinu u četvrtfinalu pobedila selekciju Belgije rezultatom 3:1 (25:22, 25:22, 20:25, 25:13).

Najefikasniji u reprezentaciji Slovenije bio je Rok Možič sa 18 poena. Nik Mujanovič je zabeležio 14 poena, a Klemen Čebulj 12.

U selekciji Belgije istakao se Fere Regers sa 23 poena, dok je Bazil Dermo postigao 13.

Slovenija će u polufinalu Evropskog prvenstva igrati protiv Poljske, koja je u utorak savladala Nemačku sa 3:0.

Odbojkaši Italije i Finske igraće večeras od 21 sat u poslednjem četvrtfinalu, a pobednik tog duela sastaće se u polufinalu sa Francuskom.

Polufinalne utakmice igraće se u subotu u Milanu, a finale i meč za treće mesto u nedelju.

Odbojkaši Slovenije do sada su u istoriji osvojili tri srebra na evropskim prvenstvima i jednu bronzu a sada pod selektorskom palicom Italijana Fabija Solija imaju priliku da se bore za novu medalju.