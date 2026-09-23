"Himna Srbije? Gde si me sad našao sa tim pitanjem?“ Jovanović pred duel sa Srbijom oduševio celu zemlju

Ivan Jovanović je seo na konferenciju za medije u pres sali "Marakane", a trener Grčke bio je vidno emotivan pred duel protiv Srbije.

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Iskusni stručnjak gostovaće u rodnoj zemlji, na početku je upitan kako će reagovati na himnu naše zemlje...

- Himna? Gde si me sad našao sa tim pitanjem - rekao je Ivan Jovanović...

Potom je nastavio u ozbiljnijem tonu:

- Veoma je čudan osećaj. Još od žreba pokušavam da u sebi nađem balans između emocija i profesionalizma. Stalno razmišljam o tome. Dolazio sam ovde za utakmice protiv Partizana i Crvene zvezde (sa APOEL-om, prim.aut.), ali reprezentacija je nešto drugo. Tražim u sebi taj balans i mislim da je to prirodna stvar. Želim da budem profesionalac u svom poslu i učinići sve što mogu za tim koji predstavljam.

Govorio je i našoj selekciji.

- Mislim da Srbija ima izuzetno dobar tim, Veljko je trener koji za ovo kratko vreme pokušava jedan malo drugačiji način igre. Grčka jeste dosta talentovana, ali imamo i dosta mlađe igrače, kojima nedostaje iskustva za ovaj nivo utakmica. Znam kakav je naš (srpski) mentalitet, koliko narod može da se razočara, ali imamo dobre igrače. Fudbal se ne zaustavlja danas, igraće se i u budućnosti i smatram Srbiju kao izuzetno dobru ekipu sa velikim potencijalom i iskustvom za ovu vrstu utakmica.

Govorio je Jovanović i o povratku Dušana Tadića u nacionalni tim Srbije.

- To je igrač koji je ostavio veliki trag u fudbalu, ne samo kod nas, nego i u Evropi. Tadić je igrač koji uvek može da pomogne ekipi, kako na terenu, tako i u svlačionici. Igra dobro u Holandiji, igrao i pre toga u Emiratima, ali repreuzentacija je nešto posebno, tako da je verovatno poziv za njega i njegovo vraćanje kako zbog igračkih kvaliteta, tako i da bi pomogao nekim novim generacijama koje stižu da lakše shvate obaveze koje imaju prema državnom timu - rekao je selektor Grčke, Ivan Jovanović.

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