VUČEVIĆ: Zgrožen sam blokaderskim napadima na žene, kampanja im se svela na nasilje

PREDSEDNIK Srpske napredne stranje Miloš Vučević izjavio je danas da je zgrožen "najnovijim blokaderskim napadima na žene i pozivima na nasilje", što, kako je naveo, govori o tome da se njihova kampanja svela na ogoljeno nasilje i mržnju.

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-Jako je bitno da u ovom trenutku ne nasedamo na njihove provokacije i da, kao nacionalno odgovorni ljudi, iznova pozivamo na mir i stabilnost, kako državu ne bismo uveli u haos koji bi odgovarao samo neprijateljima Srbije, naveo je Vučević na Instagramu povodom pretnji silovanjem pristalicama predsednika Aleksandra Vučića.

Kako je naveo, posebno je strašno kada etiketiraju žene iz SNS i kako su pojedini jaki samo kada napadaju žene.

-Kada vas napadaju na ulici i izazivaju vas, molim vas ne nasedajte i ostanite dostojanstveni. Mi se borimo protiv nasilja, mi se zalažemo za slogu i dijalog i zbog toga ce naša lista sačuvati stabilnost i pobediti na izborima 25. oktobra, poručio je Vučević.

Potpredsednica Glavnog odbora Srpske napredne stranke (SNS) Ana Brnabić prethodno je ukazala na snimak objavljen Instagram nalogu sviublokade.fdu, u kojem su iznete pretnje hapšenjem predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću i istakla da pojedini kadrovi u videu, poput prikaza sapuna na podu, predstavljaju neprihvatljive aluzije i pretnje nasiljem u zatvoru.

Na društvenim mrežama pojavio se i snimak mlade devojke koja govori da će "sve ćacike, odnosno ćaci biti silovani".

Tanjug

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