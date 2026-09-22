"PROGRAM IM SE SVODI NA PRETNJE JAHANJEM I SILOVANJEM" Vučić jasan: "Pobedićemo ih ubedljivije nego što očekuju" (VIDEO)

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić oglasio se na svom Instagram nalogu povodom aktuelnih političkih dešavanja, poručivši da se, kako je naveo, program njegovih protivnika svodi na „pretnje jahanjem i silovanjem“, dok je kao njihov jedini stvarni rezultat izdvojio „okretanje pedala“.

Foto: Printskrin Instagram/avucic

Pozvao je narod na ujedinjenje i poručio da će raditi „danonoćno“ kako bi, kako je naveo, pobedili "veliko zlo koje se nadvilo nad Srbijom".

- Ceo program svodi im se na pretnje jahanjem i silovanjem, a jedini stvarni rezultat im je okretanje pedala. Pozivam narod da se ujedinimo i pobedimo veliko zlo koje se nadvilo nad Srbijom. Radiću danonoćno i pobedićemo ih ubedljivije nego što očekuju- naveo je on.