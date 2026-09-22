Politika

"PROGRAM IM SE SVODI NA PRETNJE JAHANJEM I SILOVANJEM" Vučić jasan: "Pobedićemo ih ubedljivije nego što očekuju" (VIDEO)

В.Н.

22. 09. 2026. u 19:16

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PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić oglasio se na svom Instagram nalogu povodom aktuelnih političkih dešavanja, poručivši da se, kako je naveo, program njegovih protivnika svodi na „pretnje jahanjem i silovanjem“, dok je kao njihov jedini stvarni rezultat izdvojio „okretanje pedala“.

ПРОГРАМ ИМ СЕ СВОДИ НА ПРЕТЊЕ ЈАХАЊЕМ И СИЛОВАЊЕМ Вучић јасан: Победићемо их убедљивије него што очекују (ВИДЕО)

Foto: Printskrin Instagram/avucic

Pozvao je narod na ujedinjenje i poručio da će raditi „danonoćno“ kako bi, kako je naveo, pobedili "veliko zlo koje se nadvilo nad Srbijom".

- Ceo program svodi im se na pretnje jahanjem i silovanjem, a jedini stvarni rezultat im je okretanje pedala. Pozivam narod da se ujedinimo i pobedimo veliko zlo koje se nadvilo nad Srbijom. Radiću danonoćno i pobedićemo ih ubedljivije nego što očekuju- naveo je on.

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