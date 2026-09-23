Sabalenka našla utehu posle bolnog poraza - i dobila lekciju od bivše devojke Kristijana Ronalda

Beloruskinja se snašla u novoj ulozi

Valentina S. Frugiuele / Getty images / Profimedia

Arina Sabalenka nije dugo tugovala posle poraza u finalu US opena. Samo deset dana nakon što je u Njujorku izgubila od Jelene Ribakine, beloruska teniserka našla se u potpuno drugačijoj ulozi – prošetala je modnom pistom na Nedelji mode u Milanu.

Pred izlazak na pistu dobila je i nekoliko saveta od ruske manekenke Irine Šajk, bivše partnerke Kristijana Ronalda. Za Sabalenku je to bilo novo iskustvo daleko od teniskog terena.

Njen odlazak u Milano usledio je posle teškog poraza u finalu US opena. Ribakina je slavila u tri seta i sprečila Sabalenku da osvoji treću uzastopnu titulu u Njujorku.

Beloruskinja je posle meča teško podnela poraz. Razbila je reket i opsovala u kameru, a tokom samog finala dobila je i opomenu zbog kršenja pravila.

Porazom je ostala i bez prilike da osvoji peti grend slem trofej u karijeri. Ipak, umesto da se dugo zadržava u negativnom modu, Sabalenka je već posle desetak dana prihvatila potpuno drugačiji izazov.

Na modnoj pisti našla se u društvu iskusnih manekenki, a Šajkova joj je pomogla savetima oko nastupa. Sabalenka je tako dobila priliku da pokaže da se snalazi i u svetu mode. Umesto reketa i teniskog terena, ovoga puta našla se pod reflektorima modne piste.