Tenis

Sabalenka našla utehu posle bolnog poraza - i dobila lekciju od bivše devojke Kristijana Ronalda

Olja Mrkić

23. 09. 2026. u 14:56 >> 14:27

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Beloruskinja se snašla u novoj ulozi

Сабаленка нашла утеху после болног пораза - и добила лекцију од бивше девојке Кристијана Роналда

Valentina S. Frugiuele / Getty images / Profimedia

Arina Sabalenka nije dugo tugovala posle poraza u finalu US opena. Samo deset dana nakon što je u Njujorku izgubila od Jelene Ribakine, beloruska teniserka našla se u potpuno drugačijoj ulozi – prošetala je modnom pistom na Nedelji mode u Milanu.

Pred izlazak na pistu dobila je i nekoliko saveta od ruske manekenke Irine Šajk, bivše partnerke Kristijana Ronalda. Za Sabalenku je to bilo novo iskustvo daleko od teniskog terena.

Foto: ФОТО: ARNOLD JEROCKI / Getty images / Profimedia

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Njen odlazak u Milano usledio je posle teškog poraza u finalu US opena. Ribakina je slavila u tri seta i sprečila Sabalenku da osvoji treću uzastopnu titulu u Njujorku.

Beloruskinja je posle meča teško podnela poraz. Razbila je reket i opsovala u kameru, a tokom samog finala dobila je i opomenu zbog kršenja pravila.

Porazom je ostala i bez prilike da osvoji peti grend slem trofej u karijeri. Ipak, umesto da se dugo zadržava u negativnom modu, Sabalenka je već posle desetak dana prihvatila potpuno drugačiji izazov.

Na modnoj pisti našla se u društvu iskusnih manekenki, a Šajkova joj je pomogla savetima oko nastupa. Sabalenka je tako dobila priliku da pokaže da se snalazi i u svetu mode. Umesto reketa i teniskog terena, ovoga puta našla se pod reflektorima modne piste.

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