Politika

VUČIĆ IZ NJUJORKA: U vremenu globalnih izazova nepohodno čuvati prostor za dijalog i saradnju (FOTO)

В.Н.

22. 09. 2026. u 05:59

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PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić ocenio je danas u Njujorku da je u vremenu velikih podela i sve složenijih globalnih izazova, neophodno da zajednički čuvamo prostor za dijalog, saradnju i mirno rešavanje sporova, uz snažnu ulogu Ujedinjenih nacija.

ВУЧИЋ ИЗ ЊУЈОРКА: У времену глобалних изазова непоходно чувати простор за дијалог и сарадњу (ФОТО)

Foto: buducnostsrbijeav

Vučić je uoči samita na visokom nivou “Partneri za miltilaterizam, međunarodno pravo, mir i prosperitet” u organizaciji predsednika Evropskog Saveta Antonia Košte, predsednika Kenije Vilijama Ruta i premijera Kanade Marka Karnija, naveo da su danas, više nego ikada, potrebni odgovornost, međusobno poštovanje i spremnost na kompromis.

"Samo doslednom primenom zajednički utvrđenih principa i obaveza možemo da obnovimo poverenje među državama i obezbedimo trajni mir i prosperitet budućim generacijama", istakao je Vučić na Instagramu.

Naglasio je da Srbija ostaje dosledno posvećena poštovanju međunarodnog prava i Povelje Ujedinjenih nacija, jer samo na tim principima možemo da gradimo pravedniji i bezbedniji svet.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić učestvuje danas na Samitu P4M "Partnerstvo za multilateralizam, međunarodno pravo, mir i prosperitet", uoči otvaranja Generalne debate UN.

Kako se vidi na slikama koje je objavio predsednik na Instagramu on je uoči samita razgovarao sa premijerom Kraljevine Španije Pedrom Sančezom, premijerom Severne Makedonije Hristijanom Mickoskim, generalnim sekretarom Saveta Evrope Alenom Bersetom i predsednikom Evropskog Saveta Antoniom Koštom.

Vučić na zasedanju Generalne skupštine UN, obratiće se 23. septembra

Podsetimo, predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić boraviće u Sjedinjenim Američkim Državama, gde će učestvovati na 81. zasedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija i obratiti se učesnicima u sredu, 23. septembra. 

Tokom boravka u Njujorku, predsednik Vučić imaće bilateralne susrete sa brojnim svetskim liderima i predstavnicima međunarodne zajednice, saopštila je Služba za saradnju sa medijima predsednika Republike.

Vučić je u nedelju rekao da će u predstojećem obraćanju na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija, kao i svaki put, ukazati na poziciju Srbije, koja je, kako je istakao, "na evropskom putu, ali koja pripada i, po raznim parametrima, globalnom jugu, i koja je bliska i sa afričkim i azijskim zemljama".

Prema njegovim rečima, biće mnogo toga da se kaže što će ljudi da prepoznaju u današnjem svetu i što će razumeti.

Generalna skupština UN-a započela je 81. redovno zasedanje 8. septembra, a generalna debata počeće sutra i trajaće do 28. septembra.

Svetski lideri govoriće o globalnim izazovima i prioritetima na temu "Obnavljanje poverenja, upravljanje transformacijom: Ujedinjene nacije koje služe svima".

Kako je navedeno na sajtu UN, oko 130 šefova država i vlada prisustvovaće Visokoj nedelji u sedištu UN u Njujorku kako bi uputili svoju poruku svetu.

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