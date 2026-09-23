"TO JE POKUŠAJ DA DOSTIGNEMO SAVREMENE TEHNOLOGIJE" Macut: Srbija ima kapacitet da napravi pomak u razvoju i projektovanju čipova

PREDSEDNIK Vlade Republike Srbije u tehničkom mandatu prof. dr Đuro Macut ocenio je danas da Srbija ima kapaciteta da, uz pomoć svojih eksperata, napravi značajan pomak u razvoju i projektovanju integrisanih kola.

Foto: Tanjug/Rade Prelić

Pre početka četvrte sednice Radne grupe za razvoj i projektovanje integrisanih kola (čipova) koja je održana u Kući eUprave, Macut je Tanjugu rekao da bi to bio novi kvalitet za Srbiju, a možda i veliki izvozni potencijal.

On je podsetio da je Radnu grupu imenovala Vlada Republike Srbije za razmatranje mogućnosti dizajniranja čipova u Srbiji.

"To je pokušaj da dostignemo, sustignemo i u nekim elementima i prestignemo savremene tehnologije koje su sigurno prisutne kroz ovaj vid poboljšanja naučnog, privrednog ili obrazovnog elementa u kreiranju nečega što danas predstavlja moderan način rasta privrede i sustizanja sa novim tehnologijama, novim razvojnim momentima, a upotreba i veštačke inteligencije svakako predstavlja jedan element koji će se ovde naći", naveo je Macut.

Istakao je da je Radna grupa sastavljena od eksperata iz oblasti akademije, univerzitetskih profesora, predstavnika Vlade Republike Srbije i privrede.

"Svi zajedno treba da Vladi Srbije predstave rešenja i daju ideje na koji način bi se Srbija mogla približiti i uključiti u taj veliki industrijski i tehnološki pomak, ali i obrazovni element u kreiranju nečega što predstavlja savremeni trenutak informacionih tehnologija u svetu", rekao je Macut.



(Tanjug)