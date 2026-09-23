"SVAKA ODGOVORNA DRŽAVA MORA DA VODI RAČUNA O NAJSTARIJIMA" Penzije skaču za 7,5 odsto, prosek u ovoj opštini stigao do 67.000 dinara

REPUBLIČKI fond za penzijsko i invalidsko osiguranje (PIO) organizovao je danas tribinu u beogradskoj opštini Barajevo namenjenu penzionerima iz te opštine, a tribini je prisustvovao predsednik vlade u tehničkom mandatu prof. dr Đuro Macut, koji je istakao da svaka odgovorna država mora da vodi računa o svojim najstarijim građanima.

Foto: Arne Trautmann / Panthermedia / Profimedia

- Novo povećanje penzija od prvog decembra ove godine od sedam i po odsto predstavlja doprinos kako bi se standard penzionera poboljšao u obimu koji je moguć - rekao je Macut.

On je dodao da je u ovom trenutku svako povećanje značajno, i da će ono predstavljati podstrek za razmišljanje o novim merama podrške.

- To će svakako predstavljati podstrek da nastavimo dalje da razmišljamo na isti način i da vodimo brigu o našim najstarijim sugrađanima. Ceo taj paket mera koji je u oblasti socijalne politike je od izuzetnog značaja - istakao je Macut.

On je ocenio da je u toj oblasti učinjen značajan napor, kao i u oblasti zdravstvene zaštite, posebno kada je reč o smanjenju cene pojedinih lekova.

- Mislim da je to sveukupno dobar znak da Republika Srbija vodi računa i o najstarijim sugrađanima, ali i uopšte ljudima u našoj zemlji - poručio je Macut.

Tribini je prisustvovao i direktor Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Relja Ognjenović, koji je naveo da se tribina, nakon Majdanpeka i Vlasotinca, danas održava u Barajevu, kako bi se upoznali sa problemima penzionera.

- I ne samo da rešavamo probleme, već i pravimo planove za budućnost, jer smo upravo na ovim tribinama i inicirali i ovu, najveću pomoć države, koju smo isplatili u jednom danu. Nešto ranije smo isplatili i penzije za sve kategorije, 377,2 miliona evra je država isplatila u jednom danu, čime je pokazala odgovornost i stabilnost samog sistema - rekao je Ognjenović.

On je podsetio i da juče počela isplata jednokratne pomoći od 6.000 dinara za sve penzionere i ocenio da se time pokazuje da je jedan od osnovnih postulata države briga i kontinuitet u podršci penzionerima.

- Sve to se dešava, a da nismo ugrozili naše javne finansije - naveo je Ognjenović.

On je ukazao da je 2012. godine prosečna penzija u opštini Barajevo bila 27.000 dinara, a da je sada 67.000 dinara, a da će se u narednom periodu raditi na planu koji predviđa penziju od 750 evra do 2030. godine.

- Takođe, podsetio bih da smo ove godine odvojili 1,67 milijardi dinara, gde smo obezbedili preko 100.000 paketa za penzionere sa najnižim primanjima, da smo preko 22.000 penzionera poslali u banje i da smo finansirali Olimpijadu penzionera koja se održava u 169 gradova i opština Srbije, čime pokazujemo da na različite načine brinemo o našim penzionerima - rekao je Ognjenović.

Tribini je prisustvovalo oko 300 penzionera koji su sa premijerom u tehničkom mandatu i direktorom Fonda PIO imali prilike da razgovaraju o svojim potrebama, merama države i načinima za ostvarivanje svojih prava.

(Blic)