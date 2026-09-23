Ekonomija

"SVAKA ODGOVORNA DRŽAVA MORA DA VODI RAČUNA O NAJSTARIJIMA" Penzije skaču za 7,5 odsto, prosek u ovoj opštini stigao do 67.000 dinara

K. Despotović

23. 09. 2026. u 17:05

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

REPUBLIČKI fond za penzijsko i invalidsko osiguranje (PIO) organizovao je danas tribinu u beogradskoj opštini Barajevo namenjenu penzionerima iz te opštine, a tribini je prisustvovao predsednik vlade u tehničkom mandatu prof. dr Đuro Macut, koji je istakao da svaka odgovorna država mora da vodi računa o svojim najstarijim građanima.

СВАКА ОДГОВОРНА ДРЖАВА МОРА ДА ВОДИ РАЧУНА О НАЈСТАРИЈИМА Пензије скачу за 7,5 одсто, просек у овој општини стигао до 67.000 динара

Foto: Arne Trautmann / Panthermedia / Profimedia

- Novo povećanje penzija od prvog decembra ove godine od sedam i po odsto predstavlja doprinos kako bi se standard penzionera poboljšao u obimu koji je moguć - rekao je Macut.

On je dodao da je u ovom trenutku svako povećanje značajno, i da će ono predstavljati podstrek za razmišljanje o novim merama podrške.

- To će svakako predstavljati podstrek da nastavimo dalje da razmišljamo na isti način i da vodimo brigu o našim najstarijim sugrađanima. Ceo taj paket mera koji je u oblasti socijalne politike je od izuzetnog značaja - istakao je Macut.

On je ocenio da je u toj oblasti učinjen značajan napor, kao i u oblasti zdravstvene zaštite, posebno kada je reč o smanjenju cene pojedinih lekova.

- Mislim da je to sveukupno dobar znak da Republika Srbija vodi računa i o najstarijim sugrađanima, ali i uopšte ljudima u našoj zemlji - poručio je Macut.

Tribini je prisustvovao i direktor Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Relja Ognjenović, koji je naveo da se tribina, nakon Majdanpeka i Vlasotinca, danas održava u Barajevu, kako bi se upoznali sa problemima penzionera.

- I ne samo da rešavamo probleme, već i pravimo planove za budućnost, jer smo upravo na ovim tribinama i inicirali i ovu, najveću pomoć države, koju smo isplatili u jednom danu. Nešto ranije smo isplatili i penzije za sve kategorije, 377,2 miliona evra je država isplatila u jednom danu, čime je pokazala odgovornost i stabilnost samog sistema - rekao je Ognjenović.

On je podsetio i da juče počela isplata jednokratne pomoći od 6.000 dinara za sve penzionere i ocenio da se time pokazuje da je jedan od osnovnih postulata države briga i kontinuitet u podršci penzionerima.

- Sve to se dešava, a da nismo ugrozili naše javne finansije - naveo je Ognjenović.

On je ukazao da je 2012. godine prosečna penzija u opštini Barajevo bila 27.000 dinara, a da je sada 67.000 dinara, a da će se u narednom periodu raditi na planu koji predviđa penziju od 750 evra do 2030. godine.

- Takođe, podsetio bih da smo ove godine odvojili 1,67 milijardi dinara, gde smo obezbedili preko 100.000 paketa za penzionere sa najnižim primanjima, da smo preko 22.000 penzionera poslali u banje i da smo finansirali Olimpijadu penzionera koja se održava u 169 gradova i opština Srbije, čime pokazujemo da na različite načine brinemo o našim penzionerima - rekao je Ognjenović.

Tribini je prisustvovalo oko 300 penzionera koji su sa premijerom u tehničkom mandatu i direktorom Fonda PIO imali prilike da razgovaraju o svojim potrebama, merama države i načinima za ostvarivanje svojih prava.

(Blic)

Restoran Miya Galerija

Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30

ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Igraj 7 dana besplatno Bet Boost
Bet Builder Gledaj i kladi se
Early payout +1 Zamena +
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

FRANCUSKA U PROBLEMU Ministarstvo finansija: Javni dug će 2026. biti najviši za skoro 50 godina
Ekonomija

0 0

FRANCUSKA U PROBLEMU Ministarstvo finansija: Javni dug će 2026. biti najviši za skoro 50 godina

JAVNI dug Francuske dostići će ove godine 119,3 odsto bruto domaćeg proizvoda (BDP), što će biti najviši nivo od 1978. godine, saopštilo je Ministarstvo finansija Francuske. Prema proceni Ministarstva, dug će naredne godine dodatno porasti na 121,7 odsto BDP-a, zbog povećanja budžetskog deficita, preneo je Euraktiv. Francuska je trenutno treća najzaduženija zemlja evrozone, iza Grčke i Italije.

23. 09. 2026. u 16:45

Politika
Tenis
Fudbal
DOĐI I PROBAJ! 7 dana za besplatnu igru

DOĐI I PROBAJ! 7 dana za besplatnu igru