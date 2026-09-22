SRAM VAS BILO NA RTS: Prekinut govor predsednika Srbije, SNS traži odgovornost
SRPSKA napredna stranka obaveštava građane da smo i večeras u Dnevniku 2 RTS1 imali priliku da vidimo da je ta televizija bila i ostala produžena ruka pokušaja obojene revolucije u Srbiji.
Pozivamo Radio-televiziju Srbije da bez odlaganja informiše javnost ko im je naredio da prekinu govor Aleksandra Vučića u Dnevniku 2 i pitamo uredništvo, onoga što bi trebalo da bude javni servis svih građana, ko je cenzurisao govor Aleksandra Vučića i doneo odluku da ne sme da se čuje da je plan blokaderske liste da se žene koje podržavaju politiku Aleksandra Vučića siluju i jašu.
Nijedno do sada uključenje iz SAD nije imalo tehničke smetnje ovog nivoa, i unapred molimo uredništvo RTS-a da ne vređa inteligenciju građana Srbije opravdavajući skandaloznu cenzuru nekakvim tehničkim smetnjama.
Građani Srbije imaju Ustavom i zakonima zagrantovana prava na objektivno i istinito informisanje koje je večeras grubo prekršio RTS.
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