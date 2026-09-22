Politika

SRAM VAS BILO NA RTS: Prekinut govor predsednika Srbije, SNS traži odgovornost

В. Н.

22. 09. 2026. u 20:27

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SRPSKA napredna stranka obaveštava građane da smo i večeras u Dnevniku 2 RTS1 imali priliku da vidimo da je ta televizija bila i ostala produžena ruka pokušaja obojene revolucije u Srbiji.

СРАМ ВАС БИЛО НА РТС: Прекинут говор председника Србије, СНС тражи одговорност

Foto: Printscreen/RTS

Pozivamo Radio-televiziju Srbije da bez odlaganja informiše javnost ko im je naredio da prekinu govor Aleksandra Vučića u Dnevniku 2 i pitamo uredništvo, onoga što bi trebalo da bude javni servis svih građana, ko je cenzurisao govor Aleksandra Vučića i doneo odluku da ne sme da se čuje da je plan blokaderske liste da se žene koje podržavaju politiku Aleksandra Vučića siluju i jašu.

Nijedno do sada uključenje iz SAD nije imalo tehničke smetnje ovog nivoa, i unapred molimo uredništvo RTS-a da ne vređa inteligenciju građana Srbije opravdavajući skandaloznu cenzuru nekakvim tehničkim smetnjama.

Građani Srbije imaju Ustavom i zakonima zagrantovana prava na objektivno i istinito informisanje koje je večeras grubo prekršio RTS.

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