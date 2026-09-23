Bivši kapiten Partizana otvorio dušu: "To je rana koju i dalje veoma osećam"

Crnogorski reprezentativac iStevan jovetić osvrnuo se na početak internacionalne karijere i najveći gubitak u životu.

FOTO: Juergen Engler / imago sportfotodienst / Profimedia

Jovetić je nedavno u Firenci prisustvovao obeležavanju 125 godina od osnivanja Fiorentine. Upravo je u dres "viole" stigao iz Partizana, čiji je bio i kapiten, davne 2008. godine. Pet sezona nastupao je u ljubičastom dresu, a na 135 utakmica postigao je 40 golova.

- Bio sam dečak od 18 godina koji je slabo govorio italijanski sa užasnom frizurom. Ona je ostavila trag u istoriji. Ali kada danas pogledam fotografije... Bože. Ipak, sećam se prvog dana kada sam došao. Stil mi je, blago rečeno, bio upitan. Ovde u Italiji sam naučio mnogo toga. Naučio sam jezik, upoznao veliki broj ljudi, stekao mnogo prijatelja. Imam čak i stan ovde. Naravno, uvek pratim Fiorentinu, navijam za klub i lepo je vratiti se - počeo je Jovetić.

Proces privikavanja na novu zemlju i ligu nije mu bio nimalo lak.

- Prva sezona je bila najteža. Veliki je prelaz iz srpskog u italijanski fudbal. Tada je italijanski bio najbolji na svetu. U prvoj godini sam se malo mučio, ali sada kada pogledam sve te snimke. Imam diskove sa svim utakmicama, golovima, asistencijama - vidim da je zapravo sve mnogo bolje nego što mi se činilo. U drugoj sam se sezoni oslobodio. Postigao sam gol protiv Sportinga iz Lisabona, posle toga dva protiv Liverpula, Bajerna... U trećoj je stigla povreda iz koje sam se vratio još jači. Uvek sam bio fokusiran na to da igram, da uživam, a sve ostalo došlo je kao posledica. Nisam razmišljao gde ću otići. Šta sledeće, bio sam srećan što igram i onda sam puštao da me put odvede gde treba.

Dobre momente na terenu pratili su teški van njega.

- Otac mi je preminuo pre sedam godina. To je rana koju i dalje veoma osećam. U početku je bio šok. Jednostavno ne prihvatiš. Ni danas to ne prihvatam potpuno. Ali, kao što sam rekao, fudbal mi je pomogao. Na neki način te ne pušta da razmišljaš. Nemaš vremena. Možda je to čak i dobro, jer bi u suprotnom sve bilo još bolnije. Nas dvojica smo imali posebnu vezu. Uvek me je vodio, gledao je praktično sve moje utakmice. Sećam se i kako je reagovao dok ih je gledao. Uvek napet, nervozan, ali to su bile lepe uspomene. Drago mi je što je uspeo da isprati moju karijeru. Ne baš celu, ali skoro. Jedino mi je žao što nije dočekao da postane deda. Imam troje dece i to će zauvek ostati žal koju nosim u sebi - rekao je Jovetić, a prenosi "CDM".

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