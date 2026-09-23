Ekonomija

FRANCUSKA U PROBLEMU Ministarstvo finansija: Javni dug će 2026. biti najviši za skoro 50 godina

В.Н.

23. 09. 2026. u 16:45

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JAVNI dug Francuske dostići će ove godine 119,3 odsto bruto domaćeg proizvoda (BDP), što će biti najviši nivo od 1978. godine, saopštilo je Ministarstvo finansija Francuske. Prema proceni Ministarstva, dug će naredne godine dodatno porasti na 121,7 odsto BDP-a, zbog povećanja budžetskog deficita, preneo je Euraktiv. Francuska je trenutno treća najzaduženija zemlja evrozone, iza Grčke i Italije.

ФРАНЦУСКА У ПРОБЛЕМУ Министарство финансија: Јавни дуг ће 2026. бити највиши за скоро 50 година

Foto: Romantiche/Alamy/Profimedia

 Prema pravilima Evropske unije, budžetski deficit država članica trebalo bi da bude najviše tri odsto BDP-a. Francuski deficit je prošle godine iznosio 5,1 odsto BDP-a, a vlada u Parizu očekuje da će ove godine dostići 5,4 odsto. Francuska je zbog visokog deficita i duga već dve godine pod posebnim nadzorom Evropske unije. 

Vlada u Parizu je u predlogu budžeta za 2027. godinu planirala mere štednje i druge uštede u ukupnoj vrednosti od 54 milijarde evra. Deo osetljivijih mera, uključujući predlog za smanjenje poreskih olakšica za penzionere, biće prepušten parlamentu. Prognoza privrednog rasta francuske ekonomije za 2026. godinu nedavno je revidirana naniže, dok na privredu utiču slaba potrošnja domaćinstava i rast cena energenata izazvan ratom na Bliskom istoku.

(Tanjug)

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