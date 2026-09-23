Ekonomija

PREDSEDNIK NAJAVIO DA ĆE NEKI GRAĐANI DOBITI I PO 12.000 DINARA: Sve velike stvari koje smo obećali ljudima ispunjene su na vreme

В.Н.

23. 09. 2026. u 10:24

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da će jednokratna novčana pomoć svim punoletnim građanima Srbije u iznosu od 6.000 dinara biti isplaćena do petka.

ПРЕДСЕДНИК НАЈАВИО ДА ЋЕ НЕКИ ГРАЂАНИ ДОБИТИ И ПО 12.000 ДИНАРА: Све велике ствари које смо обећали људима испуњене су на време

Profimedia

Dodao je da će neki građani dobiti čak 12.000 dinara i naveo da su to oni koji na osnovu prava nasleđivanja imaju dodatni udeo u Akcionarskom fondu.

Foto: Printscreen/RTS

- Sve velike stvari koje smo obećali ljudima za septembar mesec - od vaučera, smanjenja cene lekova na recept, čini mi se da je ogroman uspeh tih mera, davanja penzionerima, socijalno najugroženijima i borcima od 10.000 do 35.000 dinara i ova mera sa 6.000 dinara, sve četiri ispunjene su na vreme bez kašnjenja, baš u dane kada smo rekli. Srećan sam zbog ljudi i čestitam im na tome - rekao je Vučić u Njujorku za RTS, preneo je Dnevnik.

BONUS VIDEO: BLOKADERSKA MANIPULACIJA: Možda će i ova studentkinja ići u Republiku Srpsku…

Restoran Miya Galerija

Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30

ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Igraj 7 dana besplatno Bet Boost
Bet Builder Gledaj i kladi se
Early payout +1 Zamena +
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

SRBIJA I FRANCUSKA IMAJU JEDNA DRUGOJ ŠTA DA PONUDE Glamočić: Dobre političke odnose pretvaramo u konkretne rezultate u poljoprivredi
Poljoprivreda

0 0

SRBIJA I FRANCUSKA IMAJU JEDNA DRUGOJ ŠTA DA PONUDE Glamočić: "Dobre političke odnose pretvaramo u konkretne rezultate u poljoprivredi"

MINISTAR poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede u tehničkom mandatu prof. dr Dragan Glamočić sastao se nedavno sa ambasadorkom Republike Francuske u Republici Srbiji Florans Ferari, sa kojom je razgovarao o daljem unapređenju bilateralne saradnje u oblasti poljoprivrede, trgovine poljoprivredno-prehrambenim proizvodima, stočarstva, veterine i vodoprivrede.

22. 09. 2026. u 19:21

Politika
Tenis
Fudbal
DOĐI I PROBAJ! 7 dana za besplatnu igru

DOĐI I PROBAJ! 7 dana za besplatnu igru