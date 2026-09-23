PREDSEDNIK NAJAVIO DA ĆE NEKI GRAĐANI DOBITI I PO 12.000 DINARA: Sve velike stvari koje smo obećali ljudima ispunjene su na vreme

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da će jednokratna novčana pomoć svim punoletnim građanima Srbije u iznosu od 6.000 dinara biti isplaćena do petka.

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Dodao je da će neki građani dobiti čak 12.000 dinara i naveo da su to oni koji na osnovu prava nasleđivanja imaju dodatni udeo u Akcionarskom fondu.

Foto: Printscreen/RTS

- Sve velike stvari koje smo obećali ljudima za septembar mesec - od vaučera, smanjenja cene lekova na recept, čini mi se da je ogroman uspeh tih mera, davanja penzionerima, socijalno najugroženijima i borcima od 10.000 do 35.000 dinara i ova mera sa 6.000 dinara, sve četiri ispunjene su na vreme bez kašnjenja, baš u dane kada smo rekli. Srećan sam zbog ljudi i čestitam im na tome - rekao je Vučić u Njujorku za RTS, preneo je Dnevnik.

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