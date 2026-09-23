Ekonomija

EVO KOLIKO NOVAC MOŽE DA ČEKA NA RAČUNU: Ne morate da podignete 6.000 dinara do petka

K. Despotović

23. 09. 2026. u 17:59

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

GRAĐANI koji su se prijavili za jednokratnu pomoć od 6.000 dinara ne moraju da podignu novac do petka, 25. septembra.

ЕВО КОЛИКО НОВАЦ МОЖЕ ДА ЧЕКА НА РАЧУНУ: Не морате да подигнете 6.000 динара до петка

Foto: E. G.

Taj datum označava kraj najavljenog rasporeda isplate, a ne poslednji dan za podizanje novca.

Koliki je rok za podizanje novca

Građani koji su se prijavili preko portala Uprave za trezor imaju godinu dana od uplate da podignu 6.000 dinara.

Foto: E. G.

Za nosioce prava iz Akcionarskog fonda nema vremenskog ograničenja za podizanje novca.

Pojašnjenje je važno jer se, prema informacijama iz redova za isplatu, među građanima pojavila nedoumica da novac mora da se podigne do petka.

Isplate prijavljenima traju do petka

Ministar finansija Siniša Mali najavio je da će građanima koji su se prijavili preko portala Uprave za trezor novac biti isplaćivan u sredu, četvrtak i petak.

Foto: E. G.

Za pomoć se prijavilo 1.748.844 građana.

Isplata nosiocima prava iz Akcionarskog fonda, kao i penzionerima i primaocima socijalne pomoći koji nisu morali da se prijavljuju, počela je u utorak, 22. septembra.

Prema najavi Ministarstva finansija, do 25. septembra trebalo bi da bude obavljeno ukupno oko 7,1 milion isplata.

(Blic)

Restoran Miya Galerija

Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30

ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Igraj 7 dana besplatno Bet Boost
Bet Builder Gledaj i kladi se
Early payout +1 Zamena +
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

SVAKA ODGOVORNA DRŽAVA MORA DA VODI RAČUNA O NAJSTARIJIMA Penzije skaču za 7,5 odsto, prosek u ovoj opštini stigao do 67.000 dinara
Ekonomija

0 0

"SVAKA ODGOVORNA DRŽAVA MORA DA VODI RAČUNA O NAJSTARIJIMA" Penzije skaču za 7,5 odsto, prosek u ovoj opštini stigao do 67.000 dinara

REPUBLIČKI fond za penzijsko i invalidsko osiguranje (PIO) organizovao je danas tribinu u beogradskoj opštini Barajevo namenjenu penzionerima iz te opštine, a tribini je prisustvovao predsednik vlade u tehničkom mandatu prof. dr Đuro Macut, koji je istakao da svaka odgovorna država mora da vodi računa o svojim najstarijim građanima.

23. 09. 2026. u 17:05

FRANCUSKA U PROBLEMU Ministarstvo finansija: Javni dug će 2026. biti najviši za skoro 50 godina
Ekonomija

0 0

FRANCUSKA U PROBLEMU Ministarstvo finansija: Javni dug će 2026. biti najviši za skoro 50 godina

JAVNI dug Francuske dostići će ove godine 119,3 odsto bruto domaćeg proizvoda (BDP), što će biti najviši nivo od 1978. godine, saopštilo je Ministarstvo finansija Francuske. Prema proceni Ministarstva, dug će naredne godine dodatno porasti na 121,7 odsto BDP-a, zbog povećanja budžetskog deficita, preneo je Euraktiv. Francuska je trenutno treća najzaduženija zemlja evrozone, iza Grčke i Italije.

23. 09. 2026. u 16:45

Politika
Tenis
Fudbal
Edukativna radionica „Zdrava hrana svakog dana“ i u novoj školskoj godini

Edukativna radionica „Zdrava hrana svakog dana“ i u novoj školskoj godini