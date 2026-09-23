EVO KOLIKO NOVAC MOŽE DA ČEKA NA RAČUNU: Ne morate da podignete 6.000 dinara do petka

GRAĐANI koji su se prijavili za jednokratnu pomoć od 6.000 dinara ne moraju da podignu novac do petka, 25. septembra.

Foto: E. G.

Taj datum označava kraj najavljenog rasporeda isplate, a ne poslednji dan za podizanje novca.

Koliki je rok za podizanje novca

Građani koji su se prijavili preko portala Uprave za trezor imaju godinu dana od uplate da podignu 6.000 dinara.

Foto: E. G.

Za nosioce prava iz Akcionarskog fonda nema vremenskog ograničenja za podizanje novca.

Pojašnjenje je važno jer se, prema informacijama iz redova za isplatu, među građanima pojavila nedoumica da novac mora da se podigne do petka.

Isplate prijavljenima traju do petka

Ministar finansija Siniša Mali najavio je da će građanima koji su se prijavili preko portala Uprave za trezor novac biti isplaćivan u sredu, četvrtak i petak.

Foto: E. G.

Za pomoć se prijavilo 1.748.844 građana.

Isplata nosiocima prava iz Akcionarskog fonda, kao i penzionerima i primaocima socijalne pomoći koji nisu morali da se prijavljuju, počela je u utorak, 22. septembra.

Prema najavi Ministarstva finansija, do 25. septembra trebalo bi da bude obavljeno ukupno oko 7,1 milion isplata.

(Blic)