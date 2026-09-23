EVO KOLIKO NOVAC MOŽE DA ČEKA NA RAČUNU: Ne morate da podignete 6.000 dinara do petka
GRAĐANI koji su se prijavili za jednokratnu pomoć od 6.000 dinara ne moraju da podignu novac do petka, 25. septembra.
Taj datum označava kraj najavljenog rasporeda isplate, a ne poslednji dan za podizanje novca.
Koliki je rok za podizanje novca
Građani koji su se prijavili preko portala Uprave za trezor imaju godinu dana od uplate da podignu 6.000 dinara.
Za nosioce prava iz Akcionarskog fonda nema vremenskog ograničenja za podizanje novca.
Pojašnjenje je važno jer se, prema informacijama iz redova za isplatu, među građanima pojavila nedoumica da novac mora da se podigne do petka.
Isplate prijavljenima traju do petka
Ministar finansija Siniša Mali najavio je da će građanima koji su se prijavili preko portala Uprave za trezor novac biti isplaćivan u sredu, četvrtak i petak.
Za pomoć se prijavilo 1.748.844 građana.
Isplata nosiocima prava iz Akcionarskog fonda, kao i penzionerima i primaocima socijalne pomoći koji nisu morali da se prijavljuju, počela je u utorak, 22. septembra.
Prema najavi Ministarstva finansija, do 25. septembra trebalo bi da bude obavljeno ukupno oko 7,1 milion isplata.
(Blic)
Restoran Miya Galerija
Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO
Preporučujemo
SLANjE NOVCA PREKO VIBERA STIGLO U SRBIJU: NBS uvela novi standard za "Prenesi"
23. 09. 2026. u 11:58
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Dimitris Janakopulos otkrio: Navijač sam Partizana! Znao sam da će se Željko vratiti u Panatinaikos...
Prvi čovek Panatinaikosa, Dimitris Janakopulos, dao je opširan intervju za Mozzart sport i otkrio mnoge zanimljivosti.
18. 09. 2026. u 09:07
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
Najotrovnija zmija Evrope snimljena na grani u srpskom selu (Video, foto)
ŠARPLANINSKI poskok (Vipera ammodutes), najotrovnija i najopasnija zmija Evrope, uslikana je i usnimljena u selu Gotovuša) na grani drveta. Prepoznatljiv je po malom rogu na vrhu glave, po kome je i dobio ime, navodi stranica borzanionline, koja je i prenela snimak.
22. 09. 2026. u 10:30
Komentari (0)