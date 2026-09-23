GOVOR KOJI NACIJA ČEKA: Predsednik Vučić danas se obraća na Generalnoj skupštini UN u NJujorku

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić govoriće danas u popodnevnoj sesiji na Generalnoj debati u okviru 81. zasedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u Njujorku.

Foto: Printskrin/Jutjub/United Nations

U popodnevnoj sesiji obratiće se šesnaest govornika, a predsednik Vučić je peti po redu.

Tokom opšte debate preporučuje se i očekuje da izlaganje predstavnika svake države članice traje do 15 minuta, ali često to ne bude slučaj. Očekuje se da obraćanje predsednika Vučića bude u 22 časa po srednjeevropskom vremenu, odnosno u 16 sati po istočnoj vremenskoj zoni.

Pre predsednika Vučića govoriće predsednik Poljske Karol Navrocki, predsednica Namibije Netumbo Nandi-Ndaitwah, predsednik Slovačke Peter Pelegrini, predsednik Kenije Vilijam Ruto, dok će se posle njega obratiti predstavnici Mozambika, Esvatinija, Hondurasa, Crne Gore, Venecuele, Ugande Ruande, Španije, Andore i Demokratske Republike Kongo.

Predsednik Vučić je najavio da će u obraćanju govoriti o brojnim nepravdama i neobjektivnom i nefer pristupu međunarodne zajednice prema Srbiji u prethodnim decenijama.

- Za mene je najvažnije da koliko - toliko može da se čuje i vidi da zastupam interese Srbije, govoriću o brojnim nepravdama, stvarnim nepravdama, neobjektivnom i nefer pristupu međunarodne zajednice prema našoj zemlji u prethodnim decenijama - rekao je Vučić u Njujorku.

Dodao je da će govoriti o opredeljenju Srbije, iako su mnogi mislili da su je uništili ili da će je uništiti.

- Govoriću o tome da će Srbija da nastavi da se razvija, da nastavi da napreduje i verujem da imamo ogromnu šansu da to uradimo - rekao je Vučić.

Naveo je da će u predstojećem obraćanju na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija, kao i svaki put, ukazati na poziciju Srbije, koja je, kako je istakao, "na evropskom putu, ali koja pripada i, po raznim parametrima, globalnom jugu, i koja je bliska i sa afričkim i azijskim zemljama".

- Da govorim o našoj poziciji, ali da govorim i o svim prevarama kroz koje smo prošli u prethodnih ne 15, već 30 i 35 godina, o lažnim principima, dvoličju, dvostrukom moralu, o svemu tome kako i na koji način su nam objašnjavali kako je potrebno da se isporuče naši ljudi Haškom tribunalu, a onda teče med i mleko i cveta cveće. Onda smo ih isporučivali, otprilike, u džakovima, a dobili smo ništa. Potpisivali smo brojne sporazume i svaki sporazum koji smo potpisali su prekršili i oni koji su bili garanti toga, a ne samo neka druga strana u regionu - naveo je predsednik Srbije.

Prema njegovim rečima, biće mnogo toga da se kaže što će ljudi da prepoznaju u današnjem svetu i što će razumeti.

Vučić je u Njujorku imao niz bilateralnih susreta sa brojnim svetskim liderima i predstavnicima međunarodne zajednice.

Sastao se sa zamenikom državnog sekretara SAD Kristoferom Landauom, predsednicom Evropske komisije Ursulom fon der Lajen, predstavnicom Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Kajom Kalas, zatim sa predsednikom Somalije Hasanom Šeikom Mohamudom.

Razgovarao je i sa predsednikom Francuske Emanuelom Makronom, predsednikom Finske Aleksandrom Stubom, predsednikom Rumunije Nikušorom Danom, predsednikom Slovenije Janezom Janšom, sa saveznim kancelarom Austrije Kristijanom Štokerom, predsednikom Češke Petrom Pavelom i predsednikom Poljske Karolom Navrockim.

Predsednik Vučić je posetu Sjedinjenim Američkim Državama započeo u ponedeljak.

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