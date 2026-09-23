Gde je nestao Janik Siner? Teniski svet u panici

Italijanski idol nacije, Janik Siner, bukvalno je ispario sa teniske mape, a teorije zavere već uveliko kruže!

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Iako se tvrdi da tajno trenira u luksuznom Monte Karlu, istina o njegovom povratku i dalje je obavijena velom stroge tajne. Azijska turneja u Pekingu i Šangaju je pod ogromnim znakom pitanja, a preti mu potpuni slom i gubitak prvog mesta na ATP listi!

Dok insajderi iz njegovog bliskog okruženja agresivno uveravaju javnost da je koleno potpuno izlečeno, niko ne želi da odgovori na ključno pitanje: Ako je sve u redu, zašto Siner ne sme na teren?! Navijači su na ivici nervnog sloma, a u Italiji bes i nestrpljenje rastu iz minuta u minut!

Rimska "Repubblica" ide i korak dalje, najavljujući da će idol nacije zaigrati najverovatnije tek u Beču krajem oktobra, odnosno da će preskočiti i unosni „Six Kings Slam“ u Rijadu. To znači da bi prepustio i poziciju „Broj 1“ na ATP listi Aleksanderu Zverevu.

Turnir u Pekingu počinje 30. septembra, a vremena za put, aklimatizaciju i završne pripreme sve je manje. Posle Pekinga, od 7. oktobra, na programu je masters u Šangaju, ali ni za taj turnir zasad nema potvrde da će Siner nastupiti.

- "Repubblica" piše da ljudi iz Sinerovog okruženja tvrde da se potpuno oporavio od problema sa desnim kolenom i da već desetak dana bez problema trenira u Monte Karlu. Uprkos tome, odgovor na najvažnije pitanje još ne postoji – kada će Italijan ponovo odigrati zvanični meč?

Siner trenira, a informacije iz njegovog tima su oskudne, a glasine o mogućem datumu povratka sve su brojnije. Peking, Šangaj ili tek Beč – za sada niko nema definitivan odgovor.

- Sve je realnija mogućnost da ga ponovo vidimo tek u Beču, krajem oktobra. Ali ako je tako, zašto se onda jasno ne saopšti plan? Posle propuštenog US opena, italijanski navijači čekaju odgovor šta se događa. Nije problem što Janik propušta turnire, problem je u tome što niko ne zna kada ćemo Sinera zaista ponovo videti na terenu -objavljeno je na jednoj popularnoj Fejsbuk stranici posvećenoj italijanskom tenisu, a prenosi "Sportklub".







