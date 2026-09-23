MELANIJA TRAMP: Donaldu uvek kažem šta stvarno mislim i kada ne želi da čuje

PRVA dama Sjedinjenih Američkih Država Melanija Tramp izjavila je danas da svom suprugu, američkom predsedniku Donaldu Trampu, uvek otvoreno kaže šta misli o njegovim govorima i intervjuima, čak i kada on, kako je navela, "ponekad ne želi to da čuje".

Foto: Profimedia/ MediaPunch / BACKGRID, Backgrid USA

Govoreći za Foks Njuz Melanija Tramp je rekla da je suprugu nakon njegovog obraćanja Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija u Njujorku poručila da je "veoma dobro govorio" i da je održao "odličan govor".

-Dakle, kažem mu istinu. Ponekad ne želi da čuje ono što mu kažem, ali to je u redu. Uvek govorim istinu, rekla je Melanija Tramp, preneo je magazin People.

Ona je ocenila i da se Donald Tramp, koji ima 80 godina, tokom drugog mandata na funkciji predsednika SAD veoma fokusira na posao.

-Ima mnogo toga na svom stolu. Ono što se sada dešava u svetu veoma se razlikuje od onoga što se dešavalo ranije, ali mislim da radi najbolje što može, rekla je ona.

Dodala je da njen suprug "radi bez prestanka" i da ima "više energije od bilo koga".

Donald Tramp je ranije govorio o tome da mu supruga daje povratne informacije, uključujući i njenu reakciju na njegovo igranje na sceni početkom ove godine.

Tanjug

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