MELANIJA TRAMP: Donaldu uvek kažem šta stvarno mislim i kada ne želi da čuje
PRVA dama Sjedinjenih Američkih Država Melanija Tramp izjavila je danas da svom suprugu, američkom predsedniku Donaldu Trampu, uvek otvoreno kaže šta misli o njegovim govorima i intervjuima, čak i kada on, kako je navela, "ponekad ne želi to da čuje".
Govoreći za Foks Njuz Melanija Tramp je rekla da je suprugu nakon njegovog obraćanja Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija u Njujorku poručila da je "veoma dobro govorio" i da je održao "odličan govor".
-Dakle, kažem mu istinu. Ponekad ne želi da čuje ono što mu kažem, ali to je u redu. Uvek govorim istinu, rekla je Melanija Tramp, preneo je magazin People.
Ona je ocenila i da se Donald Tramp, koji ima 80 godina, tokom drugog mandata na funkciji predsednika SAD veoma fokusira na posao.
-Ima mnogo toga na svom stolu. Ono što se sada dešava u svetu veoma se razlikuje od onoga što se dešavalo ranije, ali mislim da radi najbolje što može, rekla je ona.
Dodala je da njen suprug "radi bez prestanka" i da ima "više energije od bilo koga".
Donald Tramp je ranije govorio o tome da mu supruga daje povratne informacije, uključujući i njenu reakciju na njegovo igranje na sceni početkom ove godine.
Tanjug
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