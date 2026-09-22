Siner ulazi u istoriju, a nije odigrao meč od finala Vimbldona
Poslednji zvanični meč odigrao 12. jula.
Janik Siner je stigao do 90 nedelja na vrhu ATP liste, čime je ušao u odabrano društvo najuspešnijih tenisera svih vremena.
Italijan je do ovog jubileja došao bez odigranog meča u poslednjem periodu, ali mu je novo ažuriranje rang-liste donelo još jedan istorijski podatak.
Siner je sada deseti teniser u istoriji po broju nedelja provedenih na prvom mestu. Ispred njega je Andre Agasi sa 101 nedeljom, pa će upravo legendarni Amerikanac biti naredna meta italijanskog tenisera.
Prema trenutnom rasporedu, Siner će sigurno ostati na čelu najmanje do završetka turnira u Šangaju, odnosno do 18. oktobra. To znači da će njegov broj nedelja na prvom mestu u međuvremenu porasti najmanje na 93, a to opet znači da bi Siner mogao da uđe u "klub 100" već 30. novembra, a Agasija da prestigne 14. decembra - pet meseci posle finala Vimbldona!
Siner bi trebalo da se vrati na teren na ATP turniru serije 500 u Pekingu, gde će pokušati da odbrani titulu, a potom ga očekuje nastup u Šangaju. Isti plan ima i Aleksandar Zverev, koji će pre toga otputovati u London na Lejver kup.
Upravo Zverev trenutno predstavlja jedinu realnu pretnju Sineru u borbi za prvo mesto na kraju godine. Italijan je tokom sezone uspeo da održi prednost, iako je zbog upale kolena morao da napravi pauzu.
Na čelu večne liste je Novak Đoković sa čak 428 nedelja na prvom mestu. Slede Rodžer Federer sa 310, Pit Sampras sa 286, Ivan Lendel sa 270, Džimi Konors sa 268, Rafael Nadal sa 209, Džon Makenro sa 170, Bjern Borg sa 109 i pomenuti Agasi sa 101.
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