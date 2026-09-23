ŽENE USTALE: "I JA SAM ĆACIKA" — PORUKA BLOKADERIMA: Niste ni svesni koliko će žena glasati protiv terora i pritisaka
NAKON poruka koje su proteklih dana izazvale oštre reakcije, sve više žena javno istupa sa porukom da ne žele pritiske i, kako navode, "teror" Studentske liste, uz jasnu poruku: "I ja sam Ćacika"
Ministarka za brigu o porodici i demografiju Republike Srbije u tehničkom mandatu Jelena Žarić Kovačević poručuje u opisu videa na svom Instagram nalogu:
- Znate šta ima novo? I ja sam ćacika- navela je Jelena.
Dragana Tončić - predsednica Skupstine, poverenica OO SNS Pirot, poslala jasnu poruku:
Olja Petrović poslala jasnu poruku takođe na svom Instagram nalogu poslala jasnu poruku:
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