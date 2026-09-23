"NEKA BUDE BORBA NEPRESTANA! DO KONAČNE POBEDE!" Predsednik poslao važnu poruku iz NJujorka (VIDEO)

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić oglasio se iz Njujorka uoči obraćanja na Generalnoj skupštini UN. Ovom prilikom se osvrnuo i na najsramniju kampanju blokadera sa kojom se suočavaju žene, ali i svi garađani naše zemlje.

Foto: Printskrin Instagram/buducnostsrbijeav

Predsednik se oglasio iz Central parka u Njujorku.

On je istakao da tu nije dođao da trči i da nije u satnju da se hvali okretanjem pedala ni brzom trčanjem ali je odlučio da ustaje rano i vredno radi za svoju zemlju.

- Pripremamo se danas uz mnogo sastanaka za nastup u Ujedinjenim nacijama, naravno da imam tremu. Jedino što mogu da obećam ljudima je to da ću da se borim za nas i za našu zemlju - rekao je Vučić.

- Jednu stvar bih poručio svim mojim saborcima, svima koji nas podržavaju a to je da se bore, ja stižem za dva, dva ipo dana u Srbiju i predvodiću tu borbu, borbu protiv onih koji su nam unižavali zemlju, pokušavali da ponize žene Srbije, vređali i urušavali sve naše vrednosti. Zato je moja poruka svima: nije jedan dan tema ono što su učinili, ne znam da li ljudi razumete koliko je strašno i ne to što su meni pretili silovanjem sa zvaničnih svojih naloga, što danas nazivaju satirom. Kakve li satire... Mnogo je važnije to što su nam pokazali kako bi se odnosili prema našim bakama, majkama suprugama, ćerkama, unukama, sestrama - nasatvio je predsednik.

Vučić isitiče da to ne smemo da dozvolimo i da preko toga pređemo.

- Još jednom poručujem svim ženama Srbije, ne morate da brinete odbranićemo i sačuvaćemo Srbiju i takvi nikada našu zemlju neće voditi, jer sam siguran da neće dobiti poverenje ni vas ni našeg celog naroda. Hvala za sve poruke podrške pred večerašnji nastup. Sve što mogu da kažem je daću sve od sebe. Posebno havala ženama u Srbiji i hvala celoj Srbiji - rekao je Vučić.