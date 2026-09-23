PLENKOVIĆ PONOVO UDARIO NA SRBIJU! Skandalozan govor hrvatskog premijera pred Generalnom skupštinom UN (VIDEO)

GOVOREĆI pred Generalnom skupštinom UN u Njujorku, hrvatski premijer Andrej Plenković ponovo je spomenuo sahranu Ratka Mladića i napao Srbiju.

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Plenković se na Generalnoj skupštini UN prvo dotakao pitanja proširenja EU, kazavši da jugoistok Evrope "ostaje nedovršeni deo evropskog projekta".

- Pomirenje postaje moguće kada se prizna odgovornost za zločine iz prošlosti i odbaci njihovo veličanje. Taj standard ne dozvoljava nacionalne izuzetke - rekao je Plenković.

Zatim se osvrnuo na sahranu Ratka Mladića u Beogradu.

- Ratko Mladić je osuđeni ratni zločinac odgovoran za genocid u Srebrenici, prvi genocid u Evropi nakon Holokausta. Vojne i zvanične počasti dodeljene Mladiću u Srbiji bile su uvreda njegovim žrtvama i presudama međunarodnih sudova. Učešće predstavnika države i javno odobravanje koje je pratilo ceremoniju u potpunoj je suprotnosti sa vrednostima Unije kojoj Srbija želi da pristupi - rekao je on.

(Blic)

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