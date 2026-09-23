PLENKOVIĆ PONOVO UDARIO NA SRBIJU! Skandalozan govor hrvatskog premijera pred Generalnom skupštinom UN (VIDEO)
GOVOREĆI pred Generalnom skupštinom UN u Njujorku, hrvatski premijer Andrej Plenković ponovo je spomenuo sahranu Ratka Mladića i napao Srbiju.
Plenković se na Generalnoj skupštini UN prvo dotakao pitanja proširenja EU, kazavši da jugoistok Evrope "ostaje nedovršeni deo evropskog projekta".
- Pomirenje postaje moguće kada se prizna odgovornost za zločine iz prošlosti i odbaci njihovo veličanje. Taj standard ne dozvoljava nacionalne izuzetke - rekao je Plenković.
Zatim se osvrnuo na sahranu Ratka Mladića u Beogradu.
- Ratko Mladić je osuđeni ratni zločinac odgovoran za genocid u Srebrenici, prvi genocid u Evropi nakon Holokausta. Vojne i zvanične počasti dodeljene Mladiću u Srbiji bile su uvreda njegovim žrtvama i presudama međunarodnih sudova. Učešće predstavnika države i javno odobravanje koje je pratilo ceremoniju u potpunoj je suprotnosti sa vrednostima Unije kojoj Srbija želi da pristupi - rekao je on.
(Blic)
BONUS VIDEO
Restoran Miya Galerija
Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO
Preporučujemo
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Dimitris Janakopulos otkrio: Navijač sam Partizana! Znao sam da će se Željko vratiti u Panatinaikos...
Prvi čovek Panatinaikosa, Dimitris Janakopulos, dao je opširan intervju za Mozzart sport i otkrio mnoge zanimljivosti.
18. 09. 2026. u 09:07
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
Najotrovnija zmija Evrope snimljena na grani u srpskom selu (Video, foto)
ŠARPLANINSKI poskok (Vipera ammodutes), najotrovnija i najopasnija zmija Evrope, uslikana je i usnimljena u selu Gotovuša) na grani drveta. Prepoznatljiv je po malom rogu na vrhu glave, po kome je i dobio ime, navodi stranica borzanionline, koja je i prenela snimak.
22. 09. 2026. u 10:30
Komentari (0)