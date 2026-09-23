Region

PLENKOVIĆ PONOVO UDARIO NA SRBIJU! Skandalozan govor hrvatskog premijera pred Generalnom skupštinom UN (VIDEO)

В.Н.

23. 09. 2026. u 09:39

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

GOVOREĆI pred Generalnom skupštinom UN u Njujorku, hrvatski premijer Andrej Plenković ponovo je spomenuo sahranu Ratka Mladića i napao Srbiju.

ПЛЕНКОВИЋ ПОНОВО УДАРИО НА СРБИЈУ! Скандалозан говор хрватског премијера пред Генералном скупштином УН (ВИДЕО)

Foto: Printskrin/Jutjub/Vlada Republike Hrvatske

Plenković se na Generalnoj skupštini UN prvo dotakao pitanja proširenja EU, kazavši da jugoistok Evrope "ostaje nedovršeni deo evropskog projekta".

- Pomirenje postaje moguće kada se prizna odgovornost za zločine iz prošlosti i odbaci njihovo veličanje. Taj standard ne dozvoljava nacionalne izuzetke - rekao je Plenković.

Zatim se osvrnuo na sahranu Ratka Mladića u Beogradu.

- Ratko Mladić je osuđeni ratni zločinac odgovoran za genocid u Srebrenici, prvi genocid u Evropi nakon Holokausta. Vojne i zvanične počasti dodeljene Mladiću u Srbiji bile su uvreda njegovim žrtvama i presudama međunarodnih sudova. Učešće predstavnika države i javno odobravanje koje je pratilo ceremoniju u potpunoj je suprotnosti sa vrednostima Unije kojoj Srbija želi da pristupi - rekao je on.

(Blic)

BONUS VIDEO

Restoran Miya Galerija

Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30

ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Igraj 7 dana besplatno Bet Boost
Bet Builder Gledaj i kladi se
Early payout +1 Zamena +
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Edukativna radionica „Zdrava hrana svakog dana“ i u novoj školskoj godini

Edukativna radionica „Zdrava hrana svakog dana“ i u novoj školskoj godini