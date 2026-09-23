NOV NAČIN PLAĆANJA: NBS uvodi nova pravila za kredite i „Kupi sada, plati kasnije"

NOVA pravila za kreditne posrednike, licenciranje i nadzor nad savetovanjem o dugu, ali i regulisanje sve popularnijeg modela „kupi sada, plati kasnije“, predviđena su Nacrtom izmena i dopuna Zakona o zaštiti korisnika finansijskih usluga koji je pripremila Narodna banka Srbije.

Foto: Z. Jovanović

Izmenama se, kako je rečeno Tanjugu u NBS-u, prvi put uređuje i finansiranje kupovine koje trgovci odobravaju iz sopstvenih sredstava, odnosno različiti oblici odloženog plaćanja. Trgovci koji budu nudili takvo finansiranje moraće da budu licencirani i biće pod nadzorom centralne banke.

Nova pravila deo su nastavka usklađivanja domaćeg zakonodavstva sa pravom Evropske unije. Važeći zakon, koji se primenjuje nešto više od godinu dana, već u velikoj meri sadrži rešenja usklađena sa evropskim direktivama o hipotekarnim i potrošačkim kreditima, dok su iskustva iz dosadašnje primene iskorišćena za dodatno preciziranje pravila.

Nova pravila deo su nastavka usklađivanja domaćeg zakonodavstva sa pravom Evropske unije

Jedna od značajnijih novina je sistemsko uvođenje savetovanja o dugu, namenjenog korisnicima koji već imaju ili se očekuje da će imati teškoće u izmirivanju obaveza po osnovu ugovora o finansijskim uslugama.

Takve usluge moći će da pružaju samo licencirani subjekti, koji će biti pod nadzorom NBS-a.

U centralnoj banci navode da je reč o relativno novom institutu, za koji još ne postoji dovoljno razvijena i dokumentovana praksa ni na nivou EU. Zbog toga će primena odredaba o savetovanju o dugu biti dodatno odložena, kako bi se ostavio prostor da se uzmu u obzir detaljnija uputstva i najbolje prakse koje Evropska komisija tek treba da objavi.

Kreditno posredovanje

Posebno se uređuje i kreditno posredovanje. Iako ono nije novina, do sada nije bilo sveobuhvatno regulisano posebnim zakonskim pravilima.

Prema predloženim izmenama, kreditnim posredovanjem smatraće se aktivnosti kojima posrednik, uz naknadu, povezuje korisnika i davaoca finansijske usluge. To obuhvata i nuđenje ili predstavljanje kredita, pomoć korisniku u pripremnim radnjama za zaključenje ugovora o kreditu, kao i zaključivanje ugovora u ime davaoca usluge.

Za obavljanje tih poslova biće potrebna dozvola NBS-a.

Poseban deo izmena odnosi se na model finansiranja poznat kao „Buy Now, Pay Later“, odnosno „kupi sada, plati kasnije“, koji je sve prisutniji u Evropskoj uniji, naročito u internet prodaji.

Ovi modeli još nisu značajnije zastupljeni u Srbiji, ali u NBS-u očekuju njihovo širenje. Zbog toga se oblast uređuje unapred, pre nego što ovakav način plaćanja postane masovniji.

U centralnoj banci ukazuju na rizik da lako dostupno i jednostavno finansiranje može da podstakne impulsivnu kupovinu i u određenim slučajevima dovede do prezaduženosti građana.

Zato će i trgovci koji kupcima odobravaju odloženo plaćanje, zajam ili drugi sličan oblik finansiranja iz sopstvenih sredstava morati da ispune propisane uslove, dobiju licencu i posluju pod nadzorom NBS-a.

Ova pravila, međutim, neće se odnositi na plaćanje platnim karticama na rate niti na povezane potrošačke kredite. U tim slučajevima reč je o kreditnim proizvodima banaka, dok trgovac po pravilu ima ulogu kreditnog posrednika.

(Dnevnik)