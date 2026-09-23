Crvena zvezda prodala fudbalera Juventusu
ZVANIČNO!
Već nekoliko nedelja unazad spekulisalo se, a sada je i Potvrđeno - Crvena zvezda je prodala mladog Mateju Lacmanovića u Juventus.
Za njega bi Crvena zvezda trebalo da dobije oko milion evra, s tim da treba pretpostaviti da su čelnici kluba sa "Marakane" takođe insistirali na procentima od dalje prodaje, verujući da bi Lacmanovićeva cena mogla da se uveća u narednim godinama.
Naravno, to će zavisiti i od njega i kako će se uklopiti u novu ekipu, a prvo će igrati za mladi tim kod Simonea Padoina, bivšeg veziste Juventusa.
Zemunac Mateja Lacmanović (2009) se nije dugo zadržao u omladinskoj selekciji Crvene zvezde, odigrao je svega tri utakmice na početku sezone i već je spakovao kofere za Torino. Mladi fudbaler važi za jednog od najtalentovanijih u svojoj generaciji, pa poziv iz Italije ne čudi. Posebnu pažnju privlači to što igra na poziciji levog štopera, uz izrazito dominantnu levu nogu.
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