Fudbal

Crvena zvezda prodala fudbalera Juventusu

М.П.

23. 09. 2026. u 08:16

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ZVANIČNO!

Црвена звезда продала фудбалера Јувентусу

Photo: Bane T. Stojanovic/ATAImages

Već nekoliko nedelja unazad spekulisalo se, a sada je i Potvrđeno - Crvena zvezda je prodala mladog Mateju Lacmanovića u Juventus.

Za njega bi Crvena zvezda trebalo da dobije oko milion evra, s tim da treba pretpostaviti da su čelnici kluba sa "Marakane" takođe insistirali na procentima od dalje prodaje, verujući da bi Lacmanovićeva cena mogla da se uveća u narednim godinama.

Naravno, to će zavisiti i od njega i kako će se uklopiti u novu ekipu, a prvo će igrati za mladi tim kod Simonea Padoina, bivšeg veziste Juventusa.

Zemunac Mateja Lacmanović (2009) se nije dugo zadržao u omladinskoj selekciji Crvene zvezde, odigrao je svega tri utakmice na početku sezone i već je spakovao kofere za Torino. Mladi fudbaler važi za jednog od najtalentovanijih u svojoj generaciji, pa poziv iz Italije ne čudi. Posebnu pažnju privlači to što igra na poziciji levog štopera, uz izrazito dominantnu levu nogu.

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