Crvena zvezda prodala fudbalera Juventusu

ZVANIČNO!

Photo: Bane T. Stojanovic/ATAImages

Već nekoliko nedelja unazad spekulisalo se, a sada je i Potvrđeno - Crvena zvezda je prodala mladog Mateju Lacmanovića u Juventus.

Za njega bi Crvena zvezda trebalo da dobije oko milion evra, s tim da treba pretpostaviti da su čelnici kluba sa "Marakane" takođe insistirali na procentima od dalje prodaje, verujući da bi Lacmanovićeva cena mogla da se uveća u narednim godinama.

🍀🇷🇸È ufficiale, il difensore serbo Mateja #Lacmanovic è un nuovo giocatore della #Juventus: partirà dalla Primavera di #Padoin⚪️⚫️ Il classe 2009, prodotto delle giovanili della Stella Rossa, ha firmato fino al 2029 con i bianconeri✍🏻 https://t.co/PBJwALOtU9 — LineaJuve24 (@LineaJuve24) September 22, 2026

Naravno, to će zavisiti i od njega i kako će se uklopiti u novu ekipu, a prvo će igrati za mladi tim kod Simonea Padoina, bivšeg veziste Juventusa.

Zemunac Mateja Lacmanović (2009) se nije dugo zadržao u omladinskoj selekciji Crvene zvezde, odigrao je svega tri utakmice na početku sezone i već je spakovao kofere za Torino. Mladi fudbaler važi za jednog od najtalentovanijih u svojoj generaciji, pa poziv iz Italije ne čudi. Posebnu pažnju privlači to što igra na poziciji levog štopera, uz izrazito dominantnu levu nogu.