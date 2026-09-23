Pobedio smrt na terenu, ali zdravlje stavio na prvo mesto: Eriksen se povlači iz Volfsburga zbog srčanih problema

Srce mu je kucalo za fudbal...

Tanjug/Swen Pförtner/dpa via AP

Danski fudbaler Kristijan Eriksen sporazumno je raskinuo ugovor sa Volfsburgom.

Danski fudbaler je poslednju utakmicu odigrao 7. juna protiv Ukrajine, kada se srušio na terenu, njemu se pre pet godina dogodila ista situacija na Evropskom prvenstvu nakon čega mu je ugrađen srčani defibrilator.

Eriksen (34) je naveo da mu je trenutno važno da bude sa porodicom u Danskoj.

- Drago mi je što smo uspeli zajednički da pronađemo rešenje. Moj boravak u Volfsburgu obeležili su brojni usponi i padovi. Znam da je klub sada u dobrim rukama dok teži povratku u Bundesligu i uveren sam da Volfsburg očekuje uspešna budućnost. Želim iskreno da se zahvalim svima koji su me podržavali tokom mog boravka u Volfsburgu. Bilo mi je veliko zadovoljstvo da igram za vas i rado ću se sećati ovog perioda - rekao je danski fudbaler za klupski sajt.

Sportski direktor Volfsburga Diter Heking izjavio je da je nemački klub prihvatio Eriksenovu odluku da raskine ugovor.

- Za nas je bilo jasno da odluka o Kristijanovoj budućnosti mora biti njegova. Želeli smo da mu pružimo tu slobodu u ovoj specifičnoj situaciji i sada smo prihvatili njegov zahtev za raskid ugovora. Već je mnogo toga doživeo i postigao tokom svoje izuzetne karijere. Utoliko je impresivnije koliko se pokazao pristupačnim i prizemnim tokom boravka u Volfsburgu. Uprkos kratkom vremenu provedenom ovde, ostavio je snažan utisak na saigrače, stručni štab i navijače. Želimo da se zahvalimo Kristijanu i poželimo njemu i njegovoj porodici sve najbolje - poručio je Heking.

Eriksen je u septembru 2025. potpisao dvogodišnji ugovor sa Volfsburgom, za koji je odigrao 34 utakmice i zabeležio tri gola i 10 asistencija.

On je za reprezentaciju Danske odigrao 151 utakmicu i postigao 46 golova. Eriksen je tokom karijere bio član Ajaksa, Totenhema, Intera, Brentforda i Mančester junajteda.



