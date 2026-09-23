Fudbal

Duško Tošić ponovo u dresu Zvezde

Olja Mrkić

23. 09. 2026. u 14:51 >> 14:53

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FK Balkan proslavlja vek postojanja, a ovaj značajan jubilej uveličava šampion Srbije Crvena zvezda koja gostuje na stadionu u Rableovoj ulici.

Душко Тошић поново у дресу Звезде

FOTO: M. Vukadinović

Jedno navijačima poznato lice pojavilo se u "crveno-belom" dresu. Reč je o nekadašnjem reprezentaticvcu Srbije DuškuTošiću koji na ovoj proslavi nastupa za veterane Zvezde.

Zauzeo je mesto uz levu aut-liniju. Tošić je za Crvenu zvezdu nastupao od 2010. do 2012. godine, sa "crveno-belima" osvojio jedna trofej u Kupu Srbije, a dve godine zaredom bio je biran u idealan tim Superlige Srbije, iako je oba puta Zvezda bila vicešampion.

Sa reprezentacijom Srbije do 21 godine osvojio je drugo mesto na Evropskom prvenstvu 2007. u Holandiji.

Za seniorsku reprezentaciju Srbije je debitovao 15. novembra 2006. u prijateljskoj utakmici protiv Norveške, a u dresu sa državnim grbom je odigrao ukupno 26 mečeva i postigao jedan gol. Bio je učesnik Svetskog prvenstva 2018. godine u Rusiji.

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