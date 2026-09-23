Duško Tošić ponovo u dresu Zvezde
FK Balkan proslavlja vek postojanja, a ovaj značajan jubilej uveličava šampion Srbije Crvena zvezda koja gostuje na stadionu u Rableovoj ulici.
Jedno navijačima poznato lice pojavilo se u "crveno-belom" dresu. Reč je o nekadašnjem reprezentaticvcu Srbije DuškuTošiću koji na ovoj proslavi nastupa za veterane Zvezde.
Zauzeo je mesto uz levu aut-liniju. Tošić je za Crvenu zvezdu nastupao od 2010. do 2012. godine, sa "crveno-belima" osvojio jedna trofej u Kupu Srbije, a dve godine zaredom bio je biran u idealan tim Superlige Srbije, iako je oba puta Zvezda bila vicešampion.
Sa reprezentacijom Srbije do 21 godine osvojio je drugo mesto na Evropskom prvenstvu 2007. u Holandiji.
Za seniorsku reprezentaciju Srbije je debitovao 15. novembra 2006. u prijateljskoj utakmici protiv Norveške, a u dresu sa državnim grbom je odigrao ukupno 26 mečeva i postigao jedan gol. Bio je učesnik Svetskog prvenstva 2018. godine u Rusiji.
Restoran Miya Galerija
Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO
Preporučujemo
Neverovatan potez Grka pred meč sa Srbijom u Ligi nacija
23. 09. 2026. u 09:15
Trese se Kolorado! Denver u jednom danu doveo dvojicu košarkaša
23. 09. 2026. u 08:56
Zvezda dobija pojačanje pred Žalgiris! Bolje vesti delije nisu mogle da čuju!
23. 09. 2026. u 08:50
Crvena zvezda prodala fudbalera Juventusu
23. 09. 2026. u 08:16
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Dimitris Janakopulos otkrio: Navijač sam Partizana! Znao sam da će se Željko vratiti u Panatinaikos...
Prvi čovek Panatinaikosa, Dimitris Janakopulos, dao je opširan intervju za Mozzart sport i otkrio mnoge zanimljivosti.
18. 09. 2026. u 09:07
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
Najotrovnija zmija Evrope snimljena na grani u srpskom selu (Video, foto)
ŠARPLANINSKI poskok (Vipera ammodutes), najotrovnija i najopasnija zmija Evrope, uslikana je i usnimljena u selu Gotovuša) na grani drveta. Prepoznatljiv je po malom rogu na vrhu glave, po kome je i dobio ime, navodi stranica borzanionline, koja je i prenela snimak.
22. 09. 2026. u 10:30
Komentari (0)