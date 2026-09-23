OVO RUSI NEĆE OPROSTITI: Ogasio se Rubio o sankcijama Rusiji

AMERIČKI državni sekretar Marko Rubio smatra da usvojeni zakon o sankcijama protiv Rusije predstavlja instrument koji može da se koristi za uticaj ne samo na ukrajinski sukob.

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Predsednik SAD Donald Tramp potpisao je 19. septembra zakon kojim mu se omogućava uvođenje novih sankcija protiv Rusije. Dokument mu omogućava da uvede dodatne carine do 100 odsto na robu iz zemalja koje spadaju među pet najvećih kupaca ruske nafte i gasa, kao i dodatne carine do 500 odsto na rusku robu koja se uvozi u SAD.

- Sada predsednik [SAD Donald Tramp — prim. red.] ima instrument koji može da koristi ne samo za uticaj na ono što se dešava između Rusije i Ukrajine - rekao je Rubio novinarima.

Prema njegovim rečima, na Trampu je da odluči kako će konkretno iskoristiti mogućnost uvođenja carina u okviru zakona o sankcijama protiv Rusije, a sam predsednik će takođe morati da objavi odluku o njihovom uvođenju.

Rubio je dodao da zakon omogućava predsedniku da u pojedinačnim slučajevima napravi izuzetke u interesu nacionalne bezbednosti.

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