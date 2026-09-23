Nesreće

IZDAT NALOG ZA UTVRĐIVANJE UZROKA PADA ZIDA U VOJVODE VLAHOVIĆA: Oglasilo se Drugo OJT posle nesreće u Braće Jerković

Jelisaveta Ljutić

23. 09. 2026. u 20:09

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DRUGO osnovno javno tužilaštvo saopštilo je večeras da je dežurni tužilac izašao na lice mesta radi vršenja uviđaja i utvrđivanja svih okolnosti pod kojima je došlo do pucanja potpornog zida na gradilištu u Ulici vojvode Vlahovića (naselje Braće Jerković).

ИЗДАТ НАЛОГ ЗА УТВРЂИВАЊЕ УЗРОКА ПАДА ЗИДА У ВОЈВОДЕ ВЛАХОВИЋА: Огласило се Друго ОЈТ после несреће у Браће Јерковић

S. J. M.

- Povodom događaja na gradilištu u Ulici vojvode Vlahovića, dežurni javni tužilac izašao je na lice mesta radi vršenja uviđaja i utvrđivanja svih okolnosti pod kojima je došlo do pucanja potpornog zida - kažu iz Drugog OJT u Beogradu. -  Dežurni javni tužilac izdao je naloge za preduzimanje svih potrebnih radnji radi utvrđivanja uzroka događaja. O daljem toku postupka i utvrđenim činjenicama javnost će biti blagovremeno obaveštena.

Podsetimo, danas u popodnevnim satima, došlo do pucanja potpornog zida na gradilištu u beogradskom naselju Braće Jerković, kada je i jedan automobil propao u rupu.

Srećom, u ovoj nezgodi, niko nije povređen, ali su stanovnici obližnje zgrade, radi bezbednosti, evakuisani iz nje.

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