IZDAT NALOG ZA UTVRĐIVANJE UZROKA PADA ZIDA U VOJVODE VLAHOVIĆA: Oglasilo se Drugo OJT posle nesreće u Braće Jerković

DRUGO osnovno javno tužilaštvo saopštilo je večeras da je dežurni tužilac izašao na lice mesta radi vršenja uviđaja i utvrđivanja svih okolnosti pod kojima je došlo do pucanja potpornog zida na gradilištu u Ulici vojvode Vlahovića (naselje Braće Jerković).

S. J. M.

- Povodom događaja na gradilištu u Ulici vojvode Vlahovića, dežurni javni tužilac izašao je na lice mesta radi vršenja uviđaja i utvrđivanja svih okolnosti pod kojima je došlo do pucanja potpornog zida - kažu iz Drugog OJT u Beogradu. - Dežurni javni tužilac izdao je naloge za preduzimanje svih potrebnih radnji radi utvrđivanja uzroka događaja. O daljem toku postupka i utvrđenim činjenicama javnost će biti blagovremeno obaveštena.

Podsetimo, danas u popodnevnim satima, došlo do pucanja potpornog zida na gradilištu u beogradskom naselju Braće Jerković, kada je i jedan automobil propao u rupu.

Srećom, u ovoj nezgodi, niko nije povređen, ali su stanovnici obližnje zgrade, radi bezbednosti, evakuisani iz nje.