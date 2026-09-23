Kreće ludilo: Počinje nova sezona Evrolige, ovo su prvi favoriti!

Nova sezona u košarkaškoj Evroligi počinje u četvrtak, a Srbiju će predstavljati Crvena zvezda i Partizan.

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U Evroligi će i ove sezone učestvovati 20 klubova. Osim beogradskih večitih rivala u najkvalitetnijem evropskom klupskom takmičenju će igrati: istanbulski klubovi Fenerbahče, Efes, Bešiktaš, Dubai iz Emirata, nemački Bajern Minhen, španski Barselona, Real Madrid, Valensija i Baskonija, izraelski Hapoel i Makabi iz Tel Aviva, francusku predstavljaju Pariz i Asvel, grčku Olimpijakos i Panatinaikos, italijanski Olimpija Milano i Virtus iz Bolonje i litvanski Žalgiris.

Za četvrtak je zakazano sedam utakmica prvog kola Evrolige, a sastaće se: Hapoel Tel Aviv - Bajern (18 časova), Dubai - Real Madrid (19), Crvena zvezda - Žalgiris (20), Panatinaikos - Pariz (20.15), Barselona - Efes (20.30), Baskonija - Olimpijakos (20.30) i Asvel - Makabi Tel Aviv (20.45).

U petak će igrati: Bešiktaš - Valensija (19), Fenerbahče - Virtus (19.45) i Partizan - Olimpija Milano (20.45).

Poslednje, 38. kolo u regularnom delu sezone u Evroligi biće odigrano 15. i 16. aprila 2027. godine. Najboljih šest timova na kraju sezone direktno će se plasirati u plej-of Evrolige, dok će ekipe od sedmog do desetog mesta igrati u plej-inu.

Plej-in je na programu 20. i 23. aprila. Plej-of će početi 27. aprila, dok će Fajnal-for Evrolige biti održan od 28. do 30. maja u Abu Dabiju.

Titulu brani Olimpijakos iz Pireja, koji je prošle sezone savladao Real Madrid u finalu rezultatom 92:85, a meč za titulu odigran je u atinskoj OAKA areni.

Nema sumnje da su Pirejci i u novom ciklusu prvi favoriti za odbranu pehara, ali treba očekivati i od silno pojačanog ljutog rivala Panatinaikosa napad na šampionski tron.

Osim pomenutog tandema, za najviši plasman konkurisaće najtrofejniji tim Evrope, madridski Real, Hapoel iz Tel Aviva, Barselona... Nema sumnje da će biti i iznenađenja.

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