Politika

VUČIĆ SE VANREDNO OGLASIO: Naš ponos, naše dostojanstvo i našu slobodu ne damo nikome da sruši

Novosti online

23. 09. 2026. u 18:18

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PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić nalazi se u Njujorku gde će govoriti na GS UN.

ВУЧИЋ СЕ ВАНРЕДНО ОГЛАСИО: Наш понос, наше достојанство и нашу слободу не дамо никоме да сруши

Foto: Printskrin

Oglasio se na Instagramu.

-  Naš ponos, naše dostojanstvo i našu slobodu ne damo nikome da sruši - naveo je on.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Aleksandar Vučić (@avucic)

Podsećamo, predsednik Srbije Aleksandar Vučić započeo je višednevnu posetu Sjedinjenim Američkim Državama, gde učestvuje na 81. zasedanju Generalne skupštine UN. Vučić je iz Njujorka poručio da su nam danas, više nego ikada, potrebni odgovornost, međusobno poštovanje i spremnost na kompromis.

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