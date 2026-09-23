VUČIĆ SE VANREDNO OGLASIO: Naš ponos, naše dostojanstvo i našu slobodu ne damo nikome da sruši

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić nalazi se u Njujorku gde će govoriti na GS UN.

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- Naš ponos, naše dostojanstvo i našu slobodu ne damo nikome da sruši - naveo je on.

Podsećamo, predsednik Srbije Aleksandar Vučić započeo je višednevnu posetu Sjedinjenim Američkim Državama, gde učestvuje na 81. zasedanju Generalne skupštine UN. Vučić je iz Njujorka poručio da su nam danas, više nego ikada, potrebni odgovornost, međusobno poštovanje i spremnost na kompromis.