Ekonomija

STIŽE NOVČANA POMOĆ OD 25.000 DINARA: Ovi građani treba da se prijave za novac

V.N.

05. 09. 2026. u 13:48

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GRAD Bor doneo je odluku o dodeli jednokratne novčane pomoći u iznosu od 25.000 dinara za sva domaćinstva na teritoriji grada.

СТИЖЕ НОВЧАНА ПОМОЋ ОД 25.000 ДИНАРА: Ови грађани треба да се пријаве за новац

Foto: AI Generated/Gemini

Prijavljivanje za ostvarivanje prava na ovu jednokratnu novčanu pomoć počinje 7. septembra i trajaće do 16. septembra.

Kako je saopšteno iz Grada Bora, zahtevi za jednokratnu novčanu pomoć podnosiće se radnim danima od 7 do 15 časova.

Ko može da podnese zahtev za pomoć u Boru?

Prema utvrđenim pravilima, zahtev za ostvarivanje prava na novčanu pomoć podnosi nosilac domaćinstva.

Prilikom podnošenja zahteva potrebno je dostaviti sledeću dokumentaciju:

- očitane lične karte podnosioca zahteva i punoletnih članova domaćinstva;

- fotokopiju izvoda iz matične knjige rođenih za maloletna lica;

- dokaz o vlasništvu nepokretnosti;

- broj tekućeg računa vlasnika.

 

Kada i gde se podnosi prijava?

Građani Bora koji žele da ostvare pravo na jednokratnu pomoć od 25.000 dinara mogu da podnesu zahtev od 7. do 16. septembra, radnim danima, u terminu od 7 do 15 časova.

Zahtevi se podnose lično u prostorijama Gradske uprave Bor.

(Alo)

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