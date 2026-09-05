STIŽE NOVČANA POMOĆ OD 25.000 DINARA: Ovi građani treba da se prijave za novac
GRAD Bor doneo je odluku o dodeli jednokratne novčane pomoći u iznosu od 25.000 dinara za sva domaćinstva na teritoriji grada.
Prijavljivanje za ostvarivanje prava na ovu jednokratnu novčanu pomoć počinje 7. septembra i trajaće do 16. septembra.
Kako je saopšteno iz Grada Bora, zahtevi za jednokratnu novčanu pomoć podnosiće se radnim danima od 7 do 15 časova.
Ko može da podnese zahtev za pomoć u Boru?
Prema utvrđenim pravilima, zahtev za ostvarivanje prava na novčanu pomoć podnosi nosilac domaćinstva.
Prilikom podnošenja zahteva potrebno je dostaviti sledeću dokumentaciju:
- očitane lične karte podnosioca zahteva i punoletnih članova domaćinstva;
- fotokopiju izvoda iz matične knjige rođenih za maloletna lica;
- dokaz o vlasništvu nepokretnosti;
- broj tekućeg računa vlasnika.
Kada i gde se podnosi prijava?
Građani Bora koji žele da ostvare pravo na jednokratnu pomoć od 25.000 dinara mogu da podnesu zahtev od 7. do 16. septembra, radnim danima, u terminu od 7 do 15 časova.
Zahtevi se podnose lično u prostorijama Gradske uprave Bor.
(Alo)
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