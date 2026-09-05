Ekonomija

VELIKI DOGOVOR RUSIJE I KINE: Potpisano 328 sporazuma vrednih skoro 68 milijardi evra

K. Despotović

05. 09. 2026. u 11:47

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RUSIJA i Kina nastaviće da jačaju ekonomsku i energetsku saradnju, uključujući razvoj novih pravaca za isporuku ruskog gasa i nafte.

ВЕЛИКИ ДОГОВОР РУСИЈЕ И КИНЕ: Потписано 328 споразума вредних скоро 68 милијарди евра

Foto: Zoonar/Pavel Kusmartsev, Zoonar GmbH / Alamy / Profimedia

Takođe, na ovogodišnjem Istočnom ekonomskom forumu u Vladivostoku potpisano 328 sporazuma ukupne vrednosti gotovo 6,8 biliona rubalja (oko 67,7 milijardi evra).

Posebna pažnja na forumu posvećena je razvoju energetskih i transportnih koridora između Rusije i Kine, kao i projektu gasovoda "Moć Bajkala", ranije poznatom kao "Snaga Sibira 2", objavio je TASS.

Ruski zvaničnici naveli su da se razgovori sa Pekingom o projektu nastavljaju.

Ruski potpredsednik vlade Aleksandar Novak ocenio je da će dalji razvoj prekogranične infrastrukture, uključujući gasovode, naftovode, luke i transportne koridore, biti jedan od ključnih pravaca rusko-kineske saradnje.

Na forumu je istaknuto i da je trgovinska razmena Rusije i Kine tokom poslednje tri decenije višestruko povećana, dok Kina danas predstavlja najvećeg trgovinskog partnera Rusije.

Istočni ekonomski forum održan je od 1. do 4. septembra u Vladivostoku, pod glavnom temom "Daleki istok: razvoj za dobrobit ljudi".

Na skupu su predstavljeni projekti usmereni na razvoj ruskog Dalekog istoka i produbljivanje ekonomskih odnosa sa zemljama Azije i Pacifika.

(Tanjug)

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