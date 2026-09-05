ZBOG SUŠE I VRUĆINA: Više od milijardu evra pomoći francuskim poljoprivrednicima

FRANCUSKA će izdvojiti više od milijardu evra za pomoć poljoprivrednicima koji su pretrpeli gubitke zbog letnjih vrućina i suše, saopštila je francuska ministarka poljoprivrede Ani Ženevar, navodeći da je cilj paketa mera sprečavanje bankrota gazdinstava i obnova poljoprivredne proizvodnje.

Foto: kamchatka, YAY Media AS / Alamy / Profimedia

Paket pomoći treba da nadoknadi gubitke poljoprivrednika i omogući im, između ostalog, nabavku semena i stočne hrane, rekla je Ženevar.

Ona je, piše briselski Politiko, upozorila da se između 30.000 i 35.000 poljoprivrednih gazdinstava, odnosno oko 10 odsto ukupnog broja farmi u Francuskoj, "nalazi u teškoj situaciji ili je u opasnosti da se u njoj nađe".

Najveći deo državne pomoći biće usmeren kroz tri programa.

Francuska će ubrzati isplatu sredstava u okviru programa "nacionalne solidarnosti", namenjenog nadoknadi gubitaka u biljnoj proizvodnji.

Za taj program biće izdvojeno ukupno 520 miliona evra, pod uslovom da budžet Francuske za 2027. bude usvojen.

Fond za "oporavak poljoprivrede", vredan 235 miliona evra, namenjen je ciljanoj pomoći najteže pogođenim i najugroženijim gazdinstvima u sektorima voća i povrća, žitarica i stočarstva.

Treća mera je ciljano poresko rasterećenje za neizgrađeno zemljište, kojim će prihodi države biti umanjeni za 330 miliona evra, piše Tanjug.

Vlada Francuske razmatra i proširenje programa koji poljoprivrednicima pomaže pri kupovini đubriva i poljoprivrednog dizela za terenska vozila i mašine.

Ženevar je ocenila i da bi trgovinski sektor mogao da "odigra svoju ulog" tako što bi ograničio rast cena.

(BizPortal)