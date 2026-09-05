PAPRIKA SPASENA OD PAKLENE ŽEGE, ALI STIGAO NOVI UDAR: Ajvaruša rodila odlično, otkupna cena pravi problem

KILOGRAM prve klase veletrgovci otkupljuju za 75 dinara po kilogramu, a drugu za 35 dinara, zbog skupe proizvodnje prva klasa bi trebalo da košta bar 100 do 120 dinara, a druga 50, smatra povrtar Ivan Ivanov.

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Počela je berba paprike slonovo uvo od koje se pravi ajvar. Povrtari su zadovoljni prinosom, kvalitetom, ali ne i cenom naveliko. Biće povrtara koji će imati "ajvaruše“ i 50 tona po hektaru.

Veliki povrtar iz Gospođinaca Ivan Ivanov kaže da je uspeo da papriku sačuva od suše i visokih temperatura zahvaljujući dobrom izboru semena, pravovremenoj setvi i navodnjavanju i da je prezadovoljan kvalitetom.

"Ajvaruša“ je mesnata i krupna, čemu su doprineli i redovno zalivanje, špartanje, plevljenje i prihrana. Povrće je dobilo bujnu lisnu masu i plodove nije trebalo štititi od ožegotina. Slonovo uvo sejao je direktnom setvom na dve parcele 7. i 19. aprila, da kada s jedne njive obere rod može da pređe na berbu na drugom polju, piše Dnevnik.

Ivanov će veći deo paprike prodati nakupcima, manji deo marketima i veletrgovcu iz Brusa koji papriku iz bačke ravnice prodaje prerađivačima za ajvar.

- U Brusu i okolini ima nekoliko velikih prerađivača, za razliku od Gospođinaca, gde paprika uspeva i svake godine se seje na većim površinama, ali još uvek nema zainteresovanih povrtara koji bi papriku prerađivali u ajvar - napominje Ivanov, i dodaje da ove sezone na gospođinačkim poljima ima sigurno 100 hektara posejane paprike.

Osim što ima sigurnog otkupljivača za deo proizvodnje, Ivanov ne kuburi ni sa radnom snagom. Sezonci na njegova polja stižu svakodnevno za oko 40 minuta iz okoline Zrenjanina sopstvenim prevozom i rade za 500 dinara po satu.

- Da bih zadržao radnu snagu, uz papriku godinama sejem i kornišone. Taman kada se berba krastavaca završi, stižu paprike i sezonski radnici prelaze na ubiranje druge vrste povrća. Tako sam im obezbedio siguran posao nekoliko meseci i stekao sigurnu radnu snagu - naveo je Ivanov.

Sada ga brine samo cena paprike naveliko. Slabo je tražena, što dovodi u vezu sa visokim temperaturama zbog kojih po pijacama nema previše kupaca ni domaćica zainteresovanih da počnu pripremu zimnice.

- Kilogram prve klase veletrgovci otkupljuju za 75 dinara po kilogramu, a drugu za 35 dinara. Zbog skupe proizvodnje, novi rod prve klase paprike trebalo bi da košta bar 100 do 120 dinara, a druga klasa da bude pedesetak dinara - kazao je Ivan Ivanov.

Papriku spaslo navodnjavanje

Po rečima docenta dr Đorđa Vojnovića sa Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu, navodnjavanje je spaslo veliki deo ovogodišnje proizvodnje svih sorti paprike, ali nije moglo potpuno da nadoknadi posledice višenedeljne žege i temperatura iznad biološkog optimuma biljaka.

- Proizvođači koji su koristili mreže za senčenje uspeli su da zaštite plodove od direktnog sunčevog zračenja, pa udeo plodova prve klase za sada iznosi oko 80 odsto. Nasuprot tome, u proizvodnji bez mreža za senčenje udeo plodova prve klase je ispod 30 odsto - naveo je docent dr Vojnović.

- Visoke temperature ubrzale su sazrevanje i skratile period do berbe paprike. Zbog toga se može dogoditi da paprike u jednom trenutku bude dovoljno, a da ubrzo zatim ponuda naglo opadne. To može dovesti i do većih oscilacija cena, ali viša cena ne znači nužno i veću zaradu proizvođača, jer su troškovi navodnjavanja i zaštite povećani, dok je količina plodova prve klase manja - dodao je.

Posebno vidljiv problem ove godine, ističe docent dr Vojnović, predstavljaju sunčane pege i ožegotine.

- Na plodovima koji nisu dovoljno zaštićeni lišćem, naročito na strani direktno izloženoj suncu, ima svetlih, žućkastih ili beličastih površina - kazao je docent Vojnović.

- Oštećeni delovi ploda se suše i propadaju. Takav plod može delimično ostati upotrebljiv, ali gubi izgled, kvalitet i tržišnu vrednost, zbog čega ga je teško prodati kao robu prve, pa čak i druge klase - dodao je.

(BizPortal)

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