NEMAČKU ČEKA NOVI TALAS POSKUPLJENJA: Industrijske cene skočile čak 3 odsto

PROIZVOĐAČKE cene industrijskih proizvoda u Nemačkoj porasle su u julu za tri odsto međugodišnje, što je najbrži tempo rasta od aprila 2023, pokazali su podaci koje je danas objavio nemački Savezni zavod za statistiku (Destatis).

Foto: Bernd Leitner /Rui Vale de Sousa/Panthermedia/ Profimedia

Najveći uticaj na godišnji rast imali su proizvodi za dalju proizvodnju, čije su cene bile 5,4 odsto više nego godinu dana ranije.

Skok cena energije i naftnih derivata

Energija je poskupela 3,8 odsto, dok su investiciona dobra bila skuplja 2,3 odsto, a trajna potrošna dobra dva odsto.

Rast cena energije uglavnom je posledica znatno skupljih naftnih derivata, za 31,4 odsto više nego u julu prošle godine.

Lako lož-ulje poskupelo je 52 odsto, gorivo 29,4 odsto, a sirovi benzin 34,6 odsto, dodaje se u izveštaju.

Cene metala i hemijskih proizvoda rekordne

Posebno su porasle proizvođačke cene metala, koje su bile 12,6 odsto više nego godinu dana ranije.

Cene plemenitih metala porasle su 31,8 odsto, bakra 28,7 odsto, a osnovnih hemijskih proizvoda 11,5 odsto.

S druge strane, potrošna dobra pojeftinila su 2,3 odsto, prvenstveno zbog nižih cena hrane, za 4,6 odsto u odnosu na isti mesec lane, navodi Destatis na svojoj veb stranici.