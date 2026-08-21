Ekonomija

NEMAČKU ČEKA NOVI TALAS POSKUPLJENJA: Industrijske cene skočile čak 3 odsto

V.N.

21. 08. 2026. u 08:53

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PROIZVOĐAČKE cene industrijskih proizvoda u Nemačkoj porasle su u julu za tri odsto međugodišnje, što je najbrži tempo rasta od aprila 2023, pokazali su podaci koje je danas objavio nemački Savezni zavod za statistiku (Destatis).

НЕМАЧКУ ЧЕКА НОВИ ТАЛАС ПОСКУПЉЕЊА: Индустријске цене скочиле чак 3 одсто

Foto: Bernd Leitner /Rui Vale de Sousa/Panthermedia/ Profimedia

Najveći uticaj na godišnji rast imali su proizvodi za dalju proizvodnju, čije su cene bile 5,4 odsto više nego godinu dana ranije.

 

Skok cena energije i naftnih derivata

Energija je poskupela 3,8 odsto, dok su investiciona dobra bila skuplja 2,3 odsto, a trajna potrošna dobra dva odsto.

Rast cena energije uglavnom je posledica znatno skupljih naftnih derivata, za 31,4 odsto više nego u julu prošle godine.

Lako lož-ulje poskupelo je 52 odsto, gorivo 29,4 odsto, a sirovi benzin 34,6 odsto, dodaje se u izveštaju.

Cene metala i hemijskih proizvoda rekordne

Posebno su porasle proizvođačke cene metala, koje su bile 12,6 odsto više nego godinu dana ranije.

Cene plemenitih metala porasle su 31,8 odsto, bakra 28,7 odsto, a osnovnih hemijskih proizvoda 11,5 odsto.

S druge strane, potrošna dobra pojeftinila su 2,3 odsto, prvenstveno zbog nižih cena hrane, za 4,6 odsto u odnosu na isti mesec lane, navodi Destatis na svojoj veb stranici.

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