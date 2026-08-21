UKIDAJU SE NAPLATNE RAMPE U HRVATSKOJ: Šta čeka srpske vozače na putu do mora

VELIKA promena na hrvatskim auto-putevima čeka i vozače iz Srbije. Nema više zaustavljanja na rampama, a ENC ostaje u upotrebi.

Foto: Printskrin TV Euronews Srbija

Hrvatska uvodi veliki zaokret u naplati putarine. Klasične naplatne kućice trebalo bi da odu u prošlost, a vozači će auto-putevima prolaziti bez zaustavljanja. Novi elektronski sistem obuhvatiće kompletnu mrežu hrvatskih auto-puteva, piše Poslovni.

Vozače u Hrvatskoj očekuje velika promena sistema naplate putarine. Umesto zaustavljanja na naplatnim rampama, vozila će prolaziti kroz sistem slobodnog protoka, dok će se putarina obračunavati elektronskim putem.

Za one koji već koriste ENC uređaj nema razloga za brigu – ENC ostaje jedan od osnovnih načina plaćanja putarine.

Dva načina plaćanja za putnička vozila

Novi sistem zasnivaće se na tehnologiji slobodnog protoka vozila. To znači da više neće biti klasičnih naplatnih kućica na kojima vozači moraju da uspore, zaustave se i čekaju podizanje rampe.

Elektronska oprema postavljena iznad saobraćajnice automatski će registrovati prolazak vozila.

Putnička vozila moći će da koriste dva načina identifikacije:

ENC uređaj – uređaj će biti očitan tokom prolaska bez zaustavljanja;

registarske tablice – vozila bez ENC uređaja biće prepoznata automatskim očitavanjem tablica.

Za teška vozila ENC će biti obavezan.

ENC uređaji ne odlaze u prošlost

Vozači koji već imaju ENC neće morati da menjaju način korišćenja sistema samo zato što se ukidaju naplatne rampe.

Najveća promena biće u samom prolasku kroz naplatni sistem: vozilo više neće morati da staje.

Putarina će se i dalje obračunavati prema pređenoj udaljenosti i kategoriji vozila, kao što je to slučaj i sada.

Novi sistem obuhvata celu Hrvatsku

Promena neće biti ograničena samo na pojedine auto-puteve.

Novi sistem trebalo bi da obuhvati kompletnu hrvatsku mrežu, uključujući auto-puteve kojima upravljaju:

Hrvatske autoceste,

Bina Istra,

Autocesta Zagreb-Macelj.

Time bi Hrvatska trebalo da dobije jedinstven elektronski sistem naplate putarine na celoj mreži auto-puteva.

Kraj velikih kolona na naplatnim rampama?

Jedan od glavnih ciljeva promene jeste smanjenje gužvi i vremena koje vozači provode na naplatnim stanicama.

To bi posebno moglo da se oseti tokom letnje sezone, kada se na hrvatskim auto-putevima stvaraju kilometarske kolone zbog velikog broja turista.

Umesto zaustavljanja na rampi, vozila će nastaviti da se kreću, dok će sistem automatski registrovati njihov prolazak.

ARZ Smart kartice se ukidaju

Promene su već počele. Hrvatske autoceste najavile su postepeno ukidanje ARZ Smart kartica.

Korisnicima je omogućeno da preostali novac sa kartice prebace na ENC račun, dok od 1. oktobra 2026. godine ARZ Smart karticama više neće moći da se plaća putarina.

Zato je za postojeće korisnike ove kartice važno da na vreme prebace sredstva i pređu na drugi način plaćanja.

Šta će se promeniti za vozače?

Za većinu vozača najveća promena biće jednostavna: više nema zaustavljanja na rampi.

Ako imate ENC, uređaj ostaje u upotrebi i biće očitavan tokom vožnje.

Ako nemate ENC, sistem će registrovati vaše vozilo putem registarskih tablica i na osnovu toga evidentirati putovanje i obračunati putarinu.

Drugim rečima, Hrvatska prelazi sa klasičnog sistema naplatnih kućica na elektronsku naplatu bez zaustavljanja, što bi trebalo da ubrza saobraćaj i smanji gužve na auto-putevima.

(Alo)