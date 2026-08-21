ODLIČNE VESTI ZA GRAĐANE SRBIJE! Cena lekova se drastično smanjila, od oktobra država nabavlja i najsavremeniju terapiju za rak

POJEFTINjENjE lekova u Srbiji naišlo je na sjajan odziv građana širom zemlje. Ova mera pomoći države na predlog predsednika Aleksandra Vučića u mnogome je olakšala svakodnevni život. U prvom redu drastično manje novca je potrebno za redovne terapije, a sa druge strane širenje spiska lekova koji su sniženi pozivitno utiče na prevenciju nekih ozbiljnijih stanja i bolesti, posebno kod starijih ljudi.

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Vučić najavio nove lekove

- Primena paketa mera, koji će biti čak 968 miliona evra sveukupno. Dakle, prvo, pre svega, veoma sam srećan zbog ovih lekova. Danas je 5.200 recepata podignuto, tri puta više nego prvog dana. Dakle, ovo je treći dan, 5.200 recepata je podignuto i negde oko 2.500 lekova kupljeno. Dakle, hoću da se ovih koje smo sada—koagulanata, dakle protiv zgrušavanja krvi, i ovih za srčane slabosti—dakle, ljudi to sad već osećaju kao ogromno olakšanje, i beskrajno sam srećan zbog toga. To će da produži život našim ljudima, to će da im garantuje bolji životni standard, jer će manje novca da troše. Ali mnogo važnije od svega je to prvo što sam rekao: produžiće im život, garantovaće im bolje zdravlje.

- Dolaze nam i neki inovativni lekovi, i neki lekovi za retke bolesti, koje ćemo da usvajamo pre kraja godine, i baš sam srećan zbog toga. Ono što je važno, to je da mere dolaze od 14. do 22. Dakle, mi ćemo prvo ići na normalnu isplatu penzija, pre toga ćemo vam saopštiti, uz povećanje minimalca koje je, kao što vidite, veoma značajno, biće vam 71.000 dinara otprilike će biti minimalac. Mi smo sanjali nekad da imamo platu toliku, i to ne prosečnu, nego daleko iznad proseka. Dakle, e sad će to biti minimalac u Srbiji, ali ćemo onda ići na ove mere o kojima smo govorili: 20.000, 27.500, 35.000, pa plus 6.000, plus eventualno još 6.000 ako imate dvoje naslednika, i tako dalje.

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Tasić: Reč je o trajnoj meri pojeftinjenja lekova

Pomoćnik ministra zdravlja Nebojša Tasić izjavio je da je trajnom merom nižih cena za nove dve grupe lekova - za sprečavanje zgrušavanja krvi i za srčane slabosti, odgovornost i efikasnost zdravstvenog sistema Srbije podignuta na najviši mogući nivo, a da će tome doprineti i najsavremenija onkološka terapija koja bi trebalo da se primenjuje od oktobra.

Tasić je za Tanjug naveo da je Srbija sada u korak sa najsavremenijim, najbogatijim zemljama sveta, kao i da se time pokazuje ne samo zdravstvena, već i socijalna odgovornost, organizovanost i efikasnost države.

Govoreći o novoj meri pojeftinjenja lekova za sprečavanje zgrušavanja krvi i za srčane slabosti, koja je stupila na snagu 17. avgusta, naveo je da je država kroz dotiranje od 3,7 milijardi dinara omogućila da više od dva miliona ljudi, hroničnih bolesnika, uz veoma nizak procenat participacije dođe do najsavremenijih, najkvalitetnijih i najboljih lekova.

- Ono što je nama važno jeste, s jedne strane, da smo mi zaokružili jedan proces koji traje poslednjih 10 do 14 godina, a to je da smo, nakon ozbiljnog opremanja naših zdravstvenih ustanova najsavremenijim dijagnostičkim i terapeutskim modalitetima, edukacijom naših lekara, praktično omogućili da i najsavremenija terapija bude apsolutno dostupna svim slojevima građana Republike Srbije - dodao je Tasić.

Ukazao je da su pacijenti morali da plaćaju i do nekoliko stotina evra za lekove, a da sada pacijenti plaćaju 30 odsto participacije.

- Da to ilustrujem - ako su lekovi koštali i do 6. 000 dinara, oni sada plaćaju maksimalnu participaciju od 600 do 1. 100 dinara. Drugim rečima, to je jako važno, i tu su dva leka za hroničnu srčanu slabost, ali ne samo nju, nego to su lekovi koji se koriste kao indikacija i za dijabetes melitus i za hroničnu bubrežnu slabost, nekima od njih je čak proširena indikacija na ova dva druga oboljenja - naveo je Tasić.

Takođe, poručio je da je reč o trajnoj meri pojeftinjenja lekova.

- To je vrlo važno znati, i činjenica da ćete na recept dobiti lekove automatski znači da nema potrebe da pravite zalihe. Znači, onoliko koliko vam je potrebno, dobićete lek svaki put kada odete u apoteku sa svojim receptom - rekao je Tasić.

Takođe, ukazao je da je najizazovnije i najproblematičnije do skoro bila nabavka najnovijih inovativnih lekova za karcinome.

- I predsednik i ministar zdravlja su najavili da će vrlo brzo, od oktobra, krenuti praktično najsavremenija onkološka terapija, koja će biti maksimalno dostupna našim građanima, i na taj način ćemo i taj jedan pomalo komplikovan i tužni deo spektra, gde su onkološka oboljenja vrlo zahtevna, gde su lekovi veoma skupi, takođe biti dostupni i omogućiti dostojanstven i kvalitetan život građanima koji boluju od malignih bolesti - dodao je Tasić.

Kada je reč o radu Ministarstva u prethodnom periodu, ukazao je da su svoju punu pažnju posvetili programima primarne i sekundarne prevencije kardiovaskularnih bolesti kroz Karavan zdravlja i programu vraćanja srpskih lekara iz dijaspore.

Govoreći o povratku domaćih lekara u maticu, naveo je da su srpski zdravstveni radnici u dijaspori pokazali veliku želju da se vrate u Srbiju. Tasić je naglasio da je ministarstvo radilo i na programu transplantacije organa.

- Upravo ovakvi programi, pa i ovaj program, praktično dostupnosti lekova najširim slojevima stanovništva, građana, omogućuje da se svi mi lečimo na najbolji mogući način. Ponavljam, lečenje je jedna dimenzija, a očuvanje zdravlja kroz prevenciju budućih događaja je pođednako važno. Smatramo da je na ovaj način država Srbija praktično programski pokrila zaista veliki deo spektra pružanja zdravstvene zaštite i očuvanja zdravlja stanovništva - kazao je Tasić.

Tasić je naglasio da u ministarstvu rade na pripremi važnog pravilnika i protokola vezanih za skrining na dijabetes.

- Pričali smo i o holesterolu predškolske dece. Želimo da najranije vidimo koji su to faktori koji ugrožavaju našu decu, nas same, da na vreme reagujemo, da takva deca prolaze kroz poseban program, i ne samo ona koja su gojazna i koja imaju slične probleme, nego da identifikujemo - rekao je Tasić.

Takođe, ukazao je da je u toku pisanje strategije za retke bolesti, kao i pisanje strategije za hronične nezarazne bolesti, piše Alo!.

- Radimo i na registru za kancer kod dece, znači u pitanju je čitav jedan niz aktivnosti vezan za javno zdravlje i za sve druge segmente rada Ministarstva zdravlja, koji je veoma važan i kojim država Srbija pokazuje da zaista je pokrila kompletan spektar zdravstvene zaštite stanovništva, što je veoma važno za ono što nam je najvažnije na svetu, a to je očuvanje našeg zdravlja - rekao je Tasić.

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