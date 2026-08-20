KINA PRE ROKA UKIDA UPOTREBU "VINDOUZA": Peking traži ubrzano povlačenje američkog OS

KINESKE vlasti su nedavno naredile državnim agencijama da ubrzaju prelazak sa "Majkrosoftovog" operativnog sistema na domaći, navodno iz bezbednosnih razloga, javlja "Blumberg".

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Nekoliko kineskih agencija i dalje koristi verziju "Vindouza 10" koju je sa "Majkrosoftom" razradila kineska kompanija "Si end Em informejšn tehnolodžis" (CMIT), osnovana 2016. kako bi obezbedila da američki softver ispunjava kineske bezbednosne standarde.

CMIT je planirao da povuče taj operativni sistem iz upotrebe u februaru 2027, ali je kinesko Ministarstvo državne bezbednosti nedavno zatražilo da se taj postupak ubrza, navodi američki portal pozivajući se na neimenovane izvore.

Ovaj potezi dolazi nešto više od mesec dana pre planirane posete kineskog predsednika Si Đinpinga Sjedinjenim Državama. Po izvorima "Blumberga", razlog je zabrinutost za bezbednost podataka.

-Majkrosoft nije upoznat sa bilo kakvim bezbednosnim incidentima vezanim za ovaj proizvod, koji se i dalje ažurira, izjavio je portparol ove kompanije. Kineska vlada nije odgovorila na pitanje "Blumberga" poslato faksom.

Kina već neko vreme traži način da resori koji barataju osetljivim podacima koriste domaći softver. Kompanije "Kajlin" i "Tongšin" su već ponudile svoje operativne sisteme kao zamenu za "Vindouz". Peking je zamenio sve kompjutere strane proizvodnje iz državnih kancelarija, dok su u pojedinim osetljivim resorima zabranjeni "ajfoni".

CMIT-ova verzija "Vindouza 10" sadrži određeni broj bezbednosnih protokola kineske izrade, dok su određene funkcije onesposobljene kako bi se prilagodile bezbednosnim standardima. "Majkrosoft" je prestao sa podrškom ovom operativnom sistemu krajem 2025, kako bi ga zamenio "Vindouzom 11".

Kina je jedno od najvećih tržišta za "Majkrosoft", koji preko posrednika "BajtDens" i "Tensent" prodaje usluge i modele veštačke inteligencije vredne više od milijardu dolara godišnje.

(rt.rs)

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