TAKO TO RADI LICEMERNA EU: Sve više izvoze pivo Rusiji, a drugima drže lekcije
ISPORUKE piva iz Evropske unije u Rusiju u junu 2026. godine povećane su za 2,7 puta u poređenju sa prethodnim mesecom.
RIA Novosti to izveštavaju, pozivajući se na podatke Evrostata.
Napominje se da su isporuke porasle na 4,1 milion evra.
Iako su na snazi opsežni paketi sankcija, određeni sektori (poput poljoprivredno-prehrambenog, farmaceutskog ili pojedinih luksuznih i potrošačkih dobara) često ostaju izuzeti ili se roba plasira preko trećih zemalja.
Kritičari ovakvih trendova često ističu raskorak između oštre političke retorike i sankcija koje EU nameće, s jedne strane, i nastavka poslovne saradnje kompanija iz EU sa ruskim tržištem, s druge strane.
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