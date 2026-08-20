Ekonomija

TAKO TO RADI LICEMERNA EU: Sve više izvoze pivo Rusiji, a drugima drže lekcije

Novosti online

20. 08. 2026. u 23:31

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

ISPORUKE piva iz Evropske unije u Rusiju u junu 2026. godine povećane su za 2,7 puta u poređenju sa prethodnim mesecom.

ТАКО ТО РАДИ ЛИЦЕМЕРНА ЕУ: Све више извозе пиво Русији, а другима држе лекције

FOTO: Depositphotos

RIA Novosti to izveštavaju, pozivajući se na podatke Evrostata.

Napominje se da su isporuke porasle na 4,1 milion evra.

Iako su na snazi opsežni paketi sankcija, određeni sektori (poput poljoprivredno-prehrambenog, farmaceutskog ili pojedinih luksuznih i potrošačkih dobara) često ostaju izuzeti ili se roba plasira preko trećih zemalja.

Kritičari ovakvih trendova često ističu raskorak između oštre političke retorike i sankcija koje EU nameće, s jedne strane, i nastavka poslovne saradnje kompanija iz EU sa ruskim tržištem, s druge strane.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
EU

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
U PULI UHAPŠEN OSUMNJIČENI ZA MINIRANJE SEVERNOG TOKA: U Hrvatskoj sa Šon Penom snimao film o toj akciji! Trebalo da glumi sebe? (FOTO)

U PULI UHAPŠEN OSUMNjIČENI ZA MINIRANjE SEVERNOG TOKA: U Hrvatskoj sa Šon Penom snimao film o toj akciji! Trebalo da glumi sebe? (FOTO)