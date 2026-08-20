ISPORUKE piva iz Evropske unije u Rusiju u junu 2026. godine povećane su za 2,7 puta u poređenju sa prethodnim mesecom.

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RIA Novosti to izveštavaju, pozivajući se na podatke Evrostata.

Napominje se da su isporuke porasle na 4,1 milion evra.

Iako su na snazi opsežni paketi sankcija, određeni sektori (poput poljoprivredno-prehrambenog, farmaceutskog ili pojedinih luksuznih i potrošačkih dobara) često ostaju izuzeti ili se roba plasira preko trećih zemalja.

Kritičari ovakvih trendova često ističu raskorak između oštre političke retorike i sankcija koje EU nameće, s jedne strane, i nastavka poslovne saradnje kompanija iz EU sa ruskim tržištem, s druge strane.