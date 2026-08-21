Ekonomija

USIJANJE NA BLISKOM ISTOKU, CENA NAFTE LETI U NEBO: Ormuski moreuz postaje ključno bojište SAD i Irana

V.N.

21. 08. 2026. u 08:14

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CENA sirove nafte u petak se kretala iznad 86 dolara po barelu, dok je tržište bilo na putu da zabeleži drugi uzastopni nedeljni rast.

УСИЈАЊЕ НА БЛИСКОМ ИСТОКУ, ЦЕНА НАФТЕ ЛЕТИ У НЕБО: Ормуски мореуз постаје кључно бојиште САД и Ирана

Foto: demin pan / Alamy / Profimedia

Nafta je ove nedelje poskupela gotovo šest odsto, podstaknuta rastućom neizvesnošću na Bliskom istoku i izostankom znakova smirivanja sukoba između SAD i Irana.

Dodatni pritisak na tržište predstavlja spor oko kontrole nad Ormuskim moreuzom, ključnim pomorskim pravcem za globalnu trgovinu naftom. Vašington u međuvremenu preduzima korake ka ekonomskoj izolaciji Irana, a predsednik Donald Tramp najavljene mere opisao je kao „ekonomski Dan D”.

Detalji nove američke inicijative očekuju se u ponedeljak. Predložene mere trebalo bi, prema dosadašnjim najavama, da dodatno otežaju Teheranu pristup međunarodnim finansijskim i trgovinskim tokovima, uključujući banke, kompanije, registre brodova, novčane transfere i mreže za krijumčarenje.

Cilj Vašingtona je da pojača ekonomski pritisak na Iran i podstakne Teheran na pregovore o okončanju sukoba, njegovom nuklearnom programu, kao i pitanju kontrole nad Ormuzom.

Na kretanje cena dodatno utiču i dešavanja na istoku Evrope. Serija ukrajinskih napada na rusku energetsku infrastrukturu izazvala je nestašicu goriva u pojedinim regionima Rusije, što dodatno opterećuje već zategnuto globalno tržište nafte.

(Alo)

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