USIJANJE NA BLISKOM ISTOKU, CENA NAFTE LETI U NEBO: Ormuski moreuz postaje ključno bojište SAD i Irana
CENA sirove nafte u petak se kretala iznad 86 dolara po barelu, dok je tržište bilo na putu da zabeleži drugi uzastopni nedeljni rast.
Nafta je ove nedelje poskupela gotovo šest odsto, podstaknuta rastućom neizvesnošću na Bliskom istoku i izostankom znakova smirivanja sukoba između SAD i Irana.
Dodatni pritisak na tržište predstavlja spor oko kontrole nad Ormuskim moreuzom, ključnim pomorskim pravcem za globalnu trgovinu naftom. Vašington u međuvremenu preduzima korake ka ekonomskoj izolaciji Irana, a predsednik Donald Tramp najavljene mere opisao je kao „ekonomski Dan D”.
Detalji nove američke inicijative očekuju se u ponedeljak. Predložene mere trebalo bi, prema dosadašnjim najavama, da dodatno otežaju Teheranu pristup međunarodnim finansijskim i trgovinskim tokovima, uključujući banke, kompanije, registre brodova, novčane transfere i mreže za krijumčarenje.
Cilj Vašingtona je da pojača ekonomski pritisak na Iran i podstakne Teheran na pregovore o okončanju sukoba, njegovom nuklearnom programu, kao i pitanju kontrole nad Ormuzom.
Na kretanje cena dodatno utiču i dešavanja na istoku Evrope. Serija ukrajinskih napada na rusku energetsku infrastrukturu izazvala je nestašicu goriva u pojedinim regionima Rusije, što dodatno opterećuje već zategnuto globalno tržište nafte.
(Alo)
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