PRETE JOJ AMERIČKE CARINE: Indija oborila rekord u kupovini ruske nafte

UVOZ ruske sirove nafte u Indiju dostigao je u julu rekordan udeo od 50,83 odsto ukupnog uvoza te sirovine, odnosno 2,47 miliona barela dnevno, pokazali su podaci trgovinskih izvora, u trenutku kada Nju Delhi nastoji da izbegne više američke carine.

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Uvoz ruske nafte u Indiju u julu bio je za 62,4 odsto veći nego u istom mesecu prošle godine, ali je za 4,8 odsto manji u odnosu na rekordnih 2,6 miliona barela dnevno, koliko je iznosio u junu, pokazuju podaci, navodi Rojters.

Indijske rafinerije počele su u januaru da smanjuju uvoz ruske nafte kako bi izbegle više američke carine, dok Nju Delhi pregovara sa Vašingtonom o trgovinskom sporazumu.

Međutim, poremećaji u snabdevanju naftom sa Bliskog istoka izazvani ratom sa Iranom primorali su indijske rafinerije da nastave sa kupovinom ruske nafte.

Istovremeno, budućnost indijske kupovine ruske sirove nafte postala je neizvesnija nakon što je američki Senat ovog meseca usvojio zakon kojim bi kupcima ruske nafte bile uvedene carine od 100 odsto, čime bi se pojačao ekonomski pritisak na Moskvu zbog ruske invazije na Ukrajinu 2022. godine, napominje Rojters.

Udeo Rusije u uvozu sirove nafte u Indiju dostigao je rekordnih 43,25 odsto u prva četiri meseca fiskalne godine koja je počela u aprilu, uz prosečan uvoz veći od dva miliona barela dnevno.

Povećanje udela ruske nafte uglavnom je došlo na račun dobavljača sa Bliskog istoka, čiji je udeo u indijskom uvozu sirove nafte od aprila do jula pao na oko 30 odsto, sa 43 odsto godinu dana ranije

Rusija je u periodu od aprila do jula ostala najveći dobavljač sirove nafte Indiji, dok su Ujedinjeni Arapski Emirati pretekli Irak i zauzeli drugo mesto, pokazuju podaci.

(Tanjug)