Politika

PONIŽAVANJE: Blokaderi brišu pod Anom Mihajlovski, "Vreme" piše da sada zarađuje 100.000 dolara

Novosti online

15. 08. 2026. u 17:16

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BLOKADERI i njihovi mediji brišu pod Anom Mihajlovski, nekadašnjom blokaderskom zvezdom, a danas novopečenom urednicom.

ПОНИЖАВАЊЕ: Блокадери бришу под Аном Михајловски, Време пише да сада зарађује 100.000 долара

Foto: Printskrin TV Pink

Ponižavaju je do maksimuma u peketu sa gazda Nenadom iz SAD! 

"Vreme" piše da ona sada zarađuje 100.000 dolara!

E moj narode, šta su vam radili blokaderi godinu dana kako bi napunili sopstvene džepove!

Foto: Фото: Принтскрикн

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