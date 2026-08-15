PONIŽAVANJE: Blokaderi brišu pod Anom Mihajlovski, "Vreme" piše da sada zarađuje 100.000 dolara
BLOKADERI i njihovi mediji brišu pod Anom Mihajlovski, nekadašnjom blokaderskom zvezdom, a danas novopečenom urednicom.
Ponižavaju je do maksimuma u peketu sa gazda Nenadom iz SAD!
"Vreme" piše da ona sada zarađuje 100.000 dolara!
E moj narode, šta su vam radili blokaderi godinu dana kako bi napunili sopstvene džepove!
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