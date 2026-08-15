PONIŽAVANJE: Blokaderi brišu pod Anom Mihajlovski, "Vreme" piše da sada zarađuje 100.000 dolara

PREDSEDNIK Saveza Srba iz regiona Miodrag Linta ocenio je danas da odluka suda u Šibeniku da krajiškoj Srpkinji Nikolini Bačkonja Filipović izrekne zatvorsku kaznu od 15 dana zbog toga što je na svom fejsbuk profilu objavila fotografiju svog sedmogodišnjeg sina sa šajkačom na glavi, badnjakom u ruci i tri podignuta prsta, kao šovinističku, sramnu i neprihvatljivu.