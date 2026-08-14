ISPLATA 6.000 DINARA OD 22. SEPTEMBRA: Vučić otkrio kada će biti isplaćena pomoć penzonerima od 20.000 do 35.000

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić rekao je danas da će od 22. septembra početi isplata punoletnim građanima iz Akcionarskog fonda, od po 6000 dinara, dok će 14. septembra početi isplata pomoći penzionerima.

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"Idemo 14. septembra sa isplatama penzionerima od 20. 000 do 35. 000 dinara", rekao je Vučić novinarima nakon obilaska Ekspo gradilišta u Surčinu.

Dodao je da se svi punoletni građani za pomoć od 6.000 dinara mogu prijaviti od 7. septembra, a da će se sa isplatama početi pod 22. septembra.

"Pri tome 246 miliona ide iz Akcionarskog fonda, nešto više od 150 miliona iz budžeta, da bismo dali i onim građanima, jer je zakon bio loš, važio je samo za one koji su bili punoletni do 2007. godine. Dakle, gotovo milijarda ukupno, nešto više od 960 miliona iz budžeta, biće isplaćeno tokom septembra meseca, i decembra i januara sledeće godine", rekao je Vučić.

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