PAMETNO KORIŠĆENJE KREDITNE KARTICE: Zapamtite ovih 10 pravila - Postoji ono što nikako ne smete da radite!

KREDITNA kartica može biti koristan finansijski alat, ali samo ako se koristi promišljeno. Nekoliko jednostavnih pravila (detaljan spisak u nastavku teksta) može vam pomoći da izbegnete visoke kamate, nepotrebne troškove i upadanje u dugove.

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Dejan Gavrilović iz udruženja "Efektiva" savetuje građanima da kreditnu karticu koriste isključivo planski i u krajnjoj nuždi, uz pažljivo određivanje iznosa koji mogu svakog meseca da otplaćuju.

- Kreditnu karticu treba koristiti u krajnjoj nuždi i isključivo planski. Potrebno je unapred odrediti mesečnu ratu, odnosno ukupan iznos koji možete bez problema da plaćate, i u skladu sa tim se zaduživati - ističe Gavrilović za Direktno.rs.

Napominje da treba imati u vidu da kreditna kartica "mami", jer sa svakom uplatom mesečne rate taj novac ponovo postaje dostupan i korisniku je ponovo na raspolaganju.

- Zato se neko ko ne može da se kontroliše i kome je stalno potreban dodatni novac lako ponovo zaduži i napravi novi dug na koji se obračunava kamata. Posebno je problematično kada se iskoristi maksimalni limit, jer tada korisnik sebi pravi najveću štetu - ukazuje on.

Ako postoji potreba za konkretnim zaduženjem, odnosno za većim iznosom novca, Gavrilović savetuje da je bolje podići potrošački kredit.

- Kreditnu karticu bi trebalo koristiti za premošćavanje trenutne nelikvidnosti, uz disciplinu da se taj dug kroz mesečne rate otplati. Ako se koristi nedisciplinovano, kreditna kartica može napraviti veliki trošak. Kamata je visoka i novac koji se na ovaj način koristi veoma je skup - upozorava on.

Gavrilović navodi da kod klasičnog kredita, kada uplatite ratu, taj novac više nije na raspolaganju, dok je kod kreditne kartice i dozvoljenog minusa situacija je drugačija, čim otplatite deo duga, taj iznos ponovo možete da koristite.

- Zbog toga se ljudi često nađu u začaranom krugu i samo dodatno povećavaju svoje zaduženje - konstatuje on.

U nastavku je 10 pravila za pametno korišćenje kreditne kartice:

Plaćaj ceo dug u roku za izmirenje

Ako kartica ima beskamatni period, najveća korist je da se svakog meseca izmiri ceo iznos, a ne samo minimalna rata. Tako se izbegava plaćanje kamate.

Ne gledaj kreditni limit kao svoj budžet

Ako banka odobri 200.000 dinara, to ne znači da treba odmah da potrošiš svih 200.000 dinara. Postavi sebi lični limit koji je znatno niži i vodi računa koliko mesečno možeš da otplatiš.

Koristi karticu za planirane troškove

Dobra je za veće kupovine ili iznenadne troškove. Problem nastaje kada kartica počne da služi za svakodnevno "krpljenje" budžeta, što treba izbegavati.

Izbegavaj podizanje gotovine kreditnom karticom

Ovo je jedna od najskupljih upotreba kartice. Banke često naplaćuju proviziju, a za gotovinu se kamate mogu obračunavati drugačije nego kod kupovine.

Pazi na rate

"Na rate bez kamate" može biti korisno, ali samo ako znaš koliko ukupno mesečnih rata već imaš. Pet kupovina od po 10.000 dinara postane 50.000 dinara mesečne obaveze.

Ne plaćaj samo minimalni iznos

Minimalna rata postoji da bi račun ostao uredan, ali ako stalno plaćaš samo minimum, dug može dugo da traje i ukupno te košta mnogo više.

Prati datum preseka i datum dospeća

To je posebno važno. Kupovina neposredno nakon preseka može imati znatno duži period do dospeća nego kupovina neposredno pre preseka.

Uključi obaveštenja za svaku transakciju

Tako odmah vidiš svaku potrošnju i možeš brzo da reaguješ ako primetiš nešto što nisi kupio.

Ne dozvoli da kartica bude "nevidljiv novac"

Jednom nedeljno pogledaj koliko si potrošio. Najveća zamka kreditnih kartica je osećaj da novac nije stvarno potrošen dok ne stigne račun.

Iskoristi pogodnosti, ali ne troši više samo zbog njih

Cashback, popusti, bodovi i odloženo plaćanje imaju smisla samo ako bi tu kupovinu napravio i bez pogodnosti.

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