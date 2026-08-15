Srbija

MONODRAMA „KNJIGA O MILUTINU“: Besplatna predstava za Despotovčane

Зорана Рашић
Zorana Rašić

15. 08. 2026. u 17:20

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OPŠTINA Despotovac poklanja svojim građanima besplatnu predstavu – monodramu „Knjiga o Milutinu – deo prvi“ u izvođenju našeg proslavljenog glumca Nenada Jezdića, u režiji i adaptaciji Egona Savina.

МОНОДРАМА „КЊИГА О МИЛУТИНУ“: Бесплатна представа за Деспотовчане

Izvor: Fejsbuk/Opština Despotovac

Reč je o predstavi Zvezdara teatra po romanu srpskog pisca Danka Popovića koji predstavlja ispovest šumadijskog seljaka, domaćina i vojnika Milutina Ostojića. Knjiga je imala 40 izdanja sa ukupnim tiražom od 500.000 primeraka.

Predstava će biti odigrana u sali despotovačkog Centra za kulturu u utorak, 18. avgusta, uz obavezno preuzimanje karata iako je ulaz besplatan zbog ograničenog broja mesta.

Predstava počinje u 20 časova.

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