MONODRAMA „KNJIGA O MILUTINU“: Besplatna predstava za Despotovčane

OPŠTINA Despotovac poklanja svojim građanima besplatnu predstavu – monodramu „Knjiga o Milutinu – deo prvi“ u izvođenju našeg proslavljenog glumca Nenada Jezdića, u režiji i adaptaciji Egona Savina.

Izvor: Fejsbuk/Opština Despotovac

Reč je o predstavi Zvezdara teatra po romanu srpskog pisca Danka Popovića koji predstavlja ispovest šumadijskog seljaka, domaćina i vojnika Milutina Ostojića. Knjiga je imala 40 izdanja sa ukupnim tiražom od 500.000 primeraka.

Predstava će biti odigrana u sali despotovačkog Centra za kulturu u utorak, 18. avgusta, uz obavezno preuzimanje karata iako je ulaz besplatan zbog ograničenog broja mesta.

Predstava počinje u 20 časova.