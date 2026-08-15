Fudbal

"IGRAMO PROTIV VELIKOG KLUBA!" Trener Heteafea pred meč sa Partizanom u kvalifikacijama za Ligu konferencije

Filip Milošević

15. 08. 2026. u 17:19

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Partizan će u poslednjem kolu kvalifikacija za Ligu konferencije igrati protiv Hetafea, a pred meč u domaćem šampionatu trener Hetafea Horhe Bordalas prokomentarisao je i predstojeći duel sa beogradskim crno-belima.

ИГРАМО ПРОТИВ ВЕЛИКОГ КЛУБА! Тренер Хетеафеа пред меч са Партизаном у квалификацијама за Лигу конференције

FOTO: FK Partizan/Miroslav Todorović

Trener Hetafea Horhe Bordalas osvrnuo se na konferenciji za medije kratko i na dvomeč sa Partizanom i jednom rečenicom je pokazao koliko respektuje crno-bele.

„Naš entuzijazam mora da nam da energiju kako bismo se suočili sa ovim izazovom, jer neće biti lako. Svi znaju koliko je za klub kao što je Hetafe teško da se plasira u Evropu i dobije priliku da prođe kvalifikacije. Biće teško, naravno, jer igramo protiv Partizana, velikog tima. Ali, fokusirani smo na prvu utakmicu u Vitoriji, apsolutno ništa drugo ne sme da nam odvrati pažnju. Naš cilj je da idemo dan po dan i da radimo najbolje što možemo kako bismo dostigli najbolju moguću formu, da bismo uživali u onome što bi moglo da bude veoma posebna sezona“, poručio je Bordalas.

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