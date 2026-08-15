Ekonomija

UVEK BROJ JEDAN NA VAGI: U prodavnici kupujete banane, jedno ste primetili, ali odgovor niste znali

K. Despotović

15. 08. 2026. u 15:34

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AKO ste ikada merili voće u prodavnici, sigurno ste primetili da su banane uvek pod brojem 1. To nije slučajnost - razlog je jednostavan, ali zanimljiv! Banane su najprodavanije voće na svetu, pa trgovci žele da ih kupci brzo pronađu na vagi.

УВЕК БРОЈ ЈЕДАН НА ВАГИ: У продавници купујете банане, једно сте приметили, али одговор нисте знали

Foto: Zarina Lukaš / Alamy / Profimedia

Banane su dostupne tokom cele godine, nisu sezonsko voće i uzgajaju se u više od 150 zemalja. Čak 95 odsto banana koje kupujemo pripada sorti kavenediš, a godišnje se širom sveta pojede više od 100 milijardi komada. Zbog toga su trgovci odlučili da im dodele najjednostavniji broj - 1.

Prehrambena industrija koristi skalu od sedam boja za određivanje zrelosti banana. Neki ljudi više vole potpuno zelene banane, koje kuvaju pre jela, dok drugi kupuju gotovo smeđe banane, koje su zbog svoje slatkoće odličan dodatak kolačima i raznim domaćim napicima.

Banane čine oko 75 odsto svetske trgovine tropskim voćem

Banane spadaju među najvrednije prehrambene kulture, odmah iza pšenice, pirinča i mleka.

Najviše banana po glavi stanovnika konzumira se u Ruandi - oko 279 kilograma godišnje.

Zašto ih volimo?

Osim što su praktične i ukusne, banane su bogate kalijumom, vlaknima i vitaminima, zbog čega predstavljaju savršen međuobrok.

Lako se transportuju, ne zahtevaju posebnu pripremu i pristupačne su.

(Direktno)

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